Rusya'daki seferberlik ilanının turizme etkisi ALTİD Başkanı Burhan Sili: " Uçuşlar yüzde 80-90 doluluk ile gelirken tam kapasiteye ulaştı ama ilave uçuş konmadı" " Seferberlik nedeniyle oradan ciddi bir akış olacak gibi bir düşüncede değiliz" " Seferberlik yaşıyla alakalı olarak...

Rusya'daki seferberlik ilanının turizme etkisi

ALTİD Başkanı Burhan Sili : " Uçuşlar yüzde 80-90 doluluk ile gelirken tam kapasiteye ulaştı ama ilave uçuş konmadı"

" Seferberlik nedeniyle oradan ciddi bir akış olacak gibi bir düşüncede değiliz"

" Seferberlik yaşıyla alakalı olarak önümüzdeki dönemler için rezervasyon yaptıranların da iptali söz konusu"

ANTALYA Rusya'nın ilan ettiği seferberlik sonrası sosyal medyada Antalya'ya geldiği paylaşılan uçaklar gündem oldu. Alanyalı turizmciler seferberlik ilanının Antalya ve Alanya turizmine etki etmediğini söyledi. ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Uçuşlar yüzde 80-90 doluluk ile gelirken tam kapasiteye ulaştı ama ilave uçuş konmadı. Seferberlik nedeniyle oradan ciddi bir akış olacak gibi bir düşüncede değiliz" dedi.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilanı sonrası sosyal medyada Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Antalya'ya yapılan uçuşlar gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Rusların Antalya'ya akın ettiği yönünde ifadeler kullanarak paylaşımlarda bulundu. Özellikle uçuşların hepsinin dolu olması dikkat çekti. Alanyalı turizm işletmecileri ise Antalya ve Alanya'ya Rusya'dan gelen uçuşların seferberlik ilanından önce kısıtlı ve dolu olduğunu belirtti. Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği Başkanı Burhan Sili, seferberlik ilanının ilçedeki turizme olumlu bir yansıması olmadığını aksine olumsuzlukların turizme zarar verdiğini söyledi. Seferberlik ilanından sonra rezervasyon iptallerinin olduğunu belirten ALTİD Başkanı Sili, "Rusya-Ukrayna arasındaki olumsuzluktan dolayı Rusya pazarı çok ciddi oranda bize gelmiyordu. Bizim ana pazarımız olmasına rağmen sınırlı sayıda, tarifeli seferler ağırlıklı olmak üzere belirli oranda misafir alıyorduk. Ancak bu seferberliğin ilanından sonra şöyle bir durum gerçekleşti. Uçuşlar yüzde 80-90 doluluk ile gelirken tam kapasiteye ulaştı ama ilave uçuş konmadı. Seferberlik nedeniyle oradan ciddi bir akış olacak gibi bir düşüncede değiliz. Bir diğer taraftan baktığımızda seferberlik yaşıyla alakalı olarak önümüzdeki dönemler için rezervasyon yaptıranların da iptali söz konusu. Hiçbir olumsuzluk turizme yaramaz. Burada kalacak olan insanlar olacaksa eğer onlarla alakalı hem Türkiye'de hem de bölgemizde konaklamaları için düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama turizm anlamında bize olumlu bir etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Rezervasyonlara yansıyan olumlu bir etki henüz yok"

Alanya'nın Rusya için önemli turizm noktalarından biri olduğunu belirten KONTİD Başkanı Ali Orkan, Rusya'dan gelen uçuşların normal dönemde kısıtlı ve dolu olduğunu ifade etti. Seferberlik ilanının henüz bir etkisi olmadığını ve karar vermek için erken olduğunu ifade eden Konaklı Turistik Otel İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Orkan, "Rusya- Ukrayna krizinin akabinde medyaya yansıyan Rusya Devlet Başkanının ilan etmiş olduğu kısmı seferberlik ve yedek askerlerin tekrar göreve çağrılmasının ardında böyle bir tartışma gündeme geldi. Rusya'dan uçuş sayıları kısıtlıydı. Mevcut uçaklarda dolu olarak Antalya'mıza gelmekte. Bu açıklanan kararın ülkemize, Alanya'mıza ne şekilde yansıyacağı şeklinde bir karar vermek için erken. Rezervasyonlara yansıyan olumlu bir etki henüz yok. Ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Alanya Rusya destinasyonu için önde gelen yerlerden biri olması söz konusu. Şu an itibariyle böyle bir etki söz konusu değil" ifadelerini kullandı.