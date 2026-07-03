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Rusya'nın Novorossiysk şehrinde benzinin bittiği bildirildi

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Rusya'nın Novorossiysk şehrindeki akaryakıt istasyonlarında benzin tükendi ve yakıt satışı durduruldu. Motorin ise sadece 8 istasyonda sınırlı miktarda bulunuyor. Ukrayna'nın rafineri saldırıları nedeniyle ülkede yakıt krizi derinleşiyor.

Rusya'nın Novorossiysk şehrindeki akaryakıt istasyonlarında benzinin tükendiği ve yakıt satışının durdurulduğu bildirildi.

Novorossiysk Belediyesinden yapılan açıklamada, şehirdeki istasyonlarda benzin kalmadığı, motorinin ise 8 istasyonda sınırlı miktarda bulunduğu belirtildi.

Araçlara yalnızca akaryakıt kartıyla yakıt alınabildiği aktarılan açıklamada, söz konusu imkandan sadece şirket araçlarının yararlanabildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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