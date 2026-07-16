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Rusya 2026 federal bütçe harcama planında 1 trilyon ruble artışa gitti

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Rusya Maliye Bakanlığı, 2026 federal bütçe harcama planını yaklaşık 1 trilyon ruble artırarak 45,11 trilyon rubleye çıkardı. Bütçe açığı beklentisi de 4,83 trilyon rubleye yükseldi. Artışta savunma sanayisi harcamaları etkili oldu.

Rusya Maliye Bakanlığı, 2026 federal bütçesine ilişkin harcama planını yaklaşık 1 trilyon ruble (yaklaşık 12,8 milyar dolar) artırdı, bütçe açığı beklentisini de yükseltti.

Rus hükümetinin "Elektronik Bütçe" sisteminde güncellenen verilere göre, federal bütçe harcamalarının yıl sonunda 44,07 trilyon rubleden 45,11 trilyon rubleye çıkması öngörülüyor.

Bütçe gelir tahmini 40,28 trilyon rublede korundu. Böylece planlanan bütçe açığı 3,79 trilyon rubleden 4,83 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, bütçedeki bazı detayların güncelleneceğini ve bütçe açığının mevcut plana kıyasla "bir miktar" artacağını söylemişti.

Rusya'nın federal bütçe açığı, bu yılın ocak-haziran döneminde 5,73 trilyon rubleye (yaklaşık 75,5 milyar dolar) ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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