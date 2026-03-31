Rus turistlerin BAE yerine Türkiye, Çin ve Vietnam'a yöneldiği bildirildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği, nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatil yapmayı planlayan Rus turistlerin büyük kısmının Türkiye, Vietnam ve Çin'e yöneldiğini açıkladı. Geçen yıl pazarın yüzde 12'sini elinde bulunduran BAE, bu yıl tamamen devreden çıktı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), nisanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tatil yapmayı planlayan Rus turistlerin çoğunun Türkiye, Vietnam ve Çin'e yöneldiğini bildirdi.

ATOR'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Rus turistlerin tur rezervasyonlarında yaşanan değişime ilişkin bilgi paylaşıldı.

Orta Doğu'daki krizin nisan ayındaki turizm talebini tamamen değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Geçen yıl pazarın yüzde 12'sini elinde bulunduran BAE, satışlarda tümüyle devreden çıktı. Burada tatil yapmayı planlayan turistlerin önemli bir kısmı Türkiye, Vietnam ve Çin'e yöneldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin tur satışlarındaki payının geçen yılın nisan dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 18,5'e yükseldiği kaydedildi.

Mısır'ın satışlarda lider konumunu koruduğu bilgisine yer verilen açıklamada, buna rağmen bu ülkeye talepte düşüş yaşandığı ve bazı turistlerin yine Türkiye'ye yöneldiği belirtildi.

Türkiye'nin geleneksel olarak lider konumda bulunduğu Rusya'daki tur satışlarında, Körfez ülkeleri de talep gören bölgeler arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
