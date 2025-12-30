Rus iş insanın lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

Ekim ayında yürütülen mali suçlar ve kripto para soruşturması kapsamında tutuklanan "Otelciler Kralı" lakaplı Çeçen asıllı Rus iş insanı İsmail Lepiev'in sahibi olduğu Prince Group'a TMSF tarafından kayyum atanmasının ardından, gruba ait önemli bir turizm varlığı satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL BELLİ OLDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 5 milyar 950 milyon TL muhammen bedelle ihaleye sundu. Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan satışın, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile gerçekleştirileceği bildirildi.

595 MİLYON LİRA TEMİNAT YATIRMAK GEREKİYOR

Tekirova Mahallesi'nde turizm amaçlı kullanılan tesisleri kapsayan ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların 595 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Son teklif verme tarihi 17 Şubat 2026, ihale tarihi ise 18 Şubat 2026 olarak açıklandı.

BİR BAŞKA OTELİ DE SATIŞTA

Öte yandan Lepiev'in İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık bölgesinde bulunan Royal Teos Oteli'nin de daha önce TMSF tarafından 4,6 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarıldığı hatırlatıldı.