Haberler

Rus iş insanın lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

Rus iş insanın lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMSF, "Otelciler Kralı" lakabıyla anılan Rus iş insanı İsmail Lepiev'in sahibi olduğu Prince Group'a kayyum atanmasının ardından Antalya Kemer'deki Tekirova Oteli'ni 5,95 milyar TL muhammen bedelle ihaleye çıkardı. İhalenin 18 Şubat 2026'da yapılacağı duyuruldu.

Ekim ayında yürütülen mali suçlar ve kripto para soruşturması kapsamında tutuklanan "Otelciler Kralı" lakaplı Çeçen asıllı Rus iş insanı İsmail Lepiev'in sahibi olduğu Prince Group'a TMSF tarafından kayyum atanmasının ardından, gruba ait önemli bir turizm varlığı satışa çıkarıldı.

MUHAMMEN BEDEL BELLİ OLDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 5 milyar 950 milyon TL muhammen bedelle ihaleye sundu. Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan satışın, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale ile gerçekleştirileceği bildirildi.

595 MİLYON LİRA TEMİNAT YATIRMAK GEREKİYOR

Tekirova Mahallesi'nde turizm amaçlı kullanılan tesisleri kapsayan ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların 595 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Son teklif verme tarihi 17 Şubat 2026, ihale tarihi ise 18 Şubat 2026 olarak açıklandı.

BİR BAŞKA OTELİ DE SATIŞTA

Öte yandan Lepiev'in İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık bölgesinde bulunan Royal Teos Oteli'nin de daha önce TMSF tarafından 4,6 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarıldığı hatırlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

Ülke genelinde 4 günlük alarm! Yüzbinlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

O da Beşiktaş'a gidiyor
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var