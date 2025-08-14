Rus Hükümeti İhracatçılara Döviz Satma Zorunluluğunu İptal Etti

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik döviz gelirlerinin yüzde 40'ını satma zorunluluğunu iptal etti.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede rublenin istikrara kavuştuğu belirtildi.

Rusya'da dövize erişime ilişkin de sorunların çözüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Rus ihracatçılar için döviz kazancında satış zorunluluğu bulunan miktar sıfıra indirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da rublenin istikrara kavuşturulması için 2023'te enerji, metalürji, kimya ve tarım sektörlerinden bazı ihracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu getirilmişti.

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere yönelik döviz gelirlerinin yüzde 60'ını satma zorunluluğunu Temmuz 2024'te yüzde 40'a düşürmüştü.