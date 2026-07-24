Rus doğal gaz şirketi novatek'in net karı yüzde 3,1 azaldı

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, 2026'nın ilk yarısında net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 218,7 milyar rubleye (yaklaşık 2,8 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısındaki mali performansına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, şirketin gelirleri yüzde 3,9 artarak 836,3 milyar rubleye yükselirken, ortak girişimlerdeki pay dahil faiz, amortisman ve vergi öncesi düzeltilmiş karı yüzde 8,8 azalarak 430,4 milyar rubleye geriledi.

Yılın ilk yarısında şirketin net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 218,7 milyar rubleye düştü.

Novatek, Rus enerji pazarında özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimiyle öne çıkarken, Avrupa Birliği'nin şirkete ait Yamal LNG projesinden ithalatı bu yılın ilk yarısında 9,9 milyon tonla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA