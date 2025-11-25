Haberler

Rosneft CEO'su Seçin: Çin ile ticarette yerel para birimleri artıyor

Rosneft'in CEO'su İgor Seçin, Rusya ve Çin arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının arttığını ve bu durumun Batı ülkelerinde yeni bir ekonomik krizi tetikleyebileceğini belirtti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in CEO'su İgor Seçin, Çin ile ticarette artık önemli oranda ulusal para birimlerini kullandıklarını belirterek, "Rusya ve Çin'e yönelik saldırgan yaptırım politikasının sürdürülmesi, Batı ülkelerindeki bir sonraki ekonomik krizi daha da yakınlaştırıyor." dedi.

Seçin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen, Rusya ve Çin'den yetkililerin katıldığı enerji konulu forumda konuştu.

Rusya'nın enerji sevkiyatının, Çin'in stratejik hedeflere ulaşmasını destekleyen en önemli unsur haline geldiğini belirten Seçin, "Son 10 yılda Rusya, yaklaşık yüzde 20'lik payla Çin'in bir numaralı petrol tedarikçisi haline geldi." ifadesini kullandı.

Çin'in dış ticaretinde yuanın payının 2010'dan bu yana yüzde 2'den yüzde 52'ye yükseldiğine işaret eden Seçin, "Doların payı ise yüzde 83'ten yüzde 43'e geriledi. Rusya ile Çin arasındaki ödemeler neredeyse tamamen ulusal para birimlerine çevrilirken, dolar ve avronun payı istatistiksel hata düzeyine düştü." diye konuştu.

Seçin, doların yaptırım silahı şeklinde kullanılması nedeniyle küresel rezerv para birimi pozisyonunun zayıfladığını belirtti.

Yaptırımlara da değinen Seçin, "Rusya ve Çin'e yönelik saldırgan yaptırım politikasının sürdürülmesi, Batı ülkelerindeki bir sonraki ekonomik krizi daha da yakınlaştırıyor. Çoğu Batılı politikacı, karşılarındaki risklerin farkında değil." değerlendirmesinde bulundu.

Seçin, Almanya ve İtalya'da tüketicilerin kilovat başına 40 cent ödeme yaptığını, bunun da petrole varil başına 300 dolar ödemeye eş değer düzeyde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
