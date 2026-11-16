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Rosnedra Başkanı Kazanov, düşük talebin nadir toprak üretimini sınırladığını bildirdi

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Rosnedra Başkanı Oleg Kazanov, Rusya'da 28,5 milyon ton nadir toprak elementi rezervine karşın yıllık tüketimin yaklaşık 3 bin ton olduğunu bildirdi. Kazanov, üretimi sınırlayan sorunun düşük iç talep olduğunu söyledi.

Rusya Federal Yer Altı Kaynakları Ajansı (Rosnedra) Başkanı Oleg Kazanov, ülkede 28,5 milyon ton nadir toprak elementi rezervi bulunmasına rağmen yıllık tüketimin yaklaşık 3 bin ton düzeyinde kaldığını, talep yetersizliğinin üretimi sınırlandırdığını bildirdi.

Kazanov, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın ithalata bağımlı olduğu çok sayıda ham madde türünde yeterli ve kaliteli rezervlere sahip olduğunu söyledi.

Nadir toprak elementlerinin üretiminde rezerv yetersizliğinden ziyade iç piyasadaki düşük talebin sorun oluşturduğunu belirten Kazanov, ülkede 28,5 milyon ton rezerv bulunmasına karşın yıllık tüketimin yaklaşık 3 bin ton olduğunu ifade etti.

Rusya'nın 17 farklı ham madde türünü yurt dışından tedarik ettiğini aktaran Kazanov, nadir toprak elementlerinin ayrı ayrı hesaplanması halinde bu sayının 29'a yükseldiğini kaydetti.

Kazanov, 2022 öncesinde ham madde ithalatının ekonomik avantajlar nedeniyle tercih edildiğine işaret ederek, "2022'den sonra bu durum bir güvenlik meselesine dönüştü. Devlet, ham madde ithalatının yerli üretimle ikame edilmesi gerektiğini dikkate almak zorunda kaldı." dedi.

Madencilik şirketlerinin ağırlıklı olarak bakır, altın, elmas ve polimetalik cevherler gibi ticari getirisi yüksek kaynaklara yöneldiğini belirten Kazanov, sanayi ve yüksek teknolojide kullanılan bazı ham maddelerin şirketler açısından yeterince cazip olmadığını söyledi.

Kazanov, bu alandaki finansman eksikliğinin devlet tarafından giderilmeye çalışıldığını, uranyum, krom, titanyum ve tungsten başta olmak üzere stratejik ham maddelere yönelik jeolojik araştırmaların kamu kaynaklarıyla desteklendiğini bildirdi.

Rusya, nadir toprak elementlerinde yerli üretimi geliştirmek ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla 2030'a kadar uzanan çeşitli projeler yürütüyor.

Kaynak: AA
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