Rosatom Madencilik Bölümü samaryum üretim teknolojisi geliştirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Madencilik Bölümü, loparit konsantresinden nadir toprak elementi olan samaryumun yerli teknolojiyle ayrıştırılmasını sağlayan bir yöntem geliştirdi. Elde edilen mevcut sonucun saflığı yüzde 99,8'e ulaştı ve bu, enerji sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Solikamsk Magnezyum Fabrikası AŞ ve Leningrad bölgesinden Russredmet AŞ uzmanları teknoloji geliştirme sürecine katıldı.

Bağımsız bir laboratuvarın sonuçlarına göre, gerekli yüzde 99,0 saflık kalitesine karşılık, yüzde 99,8 saflığa ulaşıldı.

Samaryum, süper güçlü sabit mıknatısların, termoelektrik ve gerilime duyarlı malzemelerin, hidrokarbon kraking katalizörlerin üretiminde ve ayrıca nükleer reaksiyon yoğunluğunun düzenlenmesinde kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Madencilik Bölümü Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Shemetov, "Stratejik hedefimiz, Rus sanayisinin yüksek teknoloji sektörlerinin nadir toprak metalleri konusunda tam hammadde bağımsızlığını sağlamak. Temel görevimiz sadece üretim hacimlerini artırmak değil, aynı zamanda derin işleme ve nihai ürün üretimini içeren tam bir üretim döngüsü oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
