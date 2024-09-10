Rosatom, ITER sahasına ekipman sevkiyatı gerçekleştirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör'ün (ITER) sahasına bu yılın en büyük ekipman sevkiyatlarından birini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vakum kabının bağlantı tapalarının, vakum, mukavemet, termal ve işlevsel testlerine yönelik dört test tezgahından ilkinin çerçevesi ITER sahasına gönderildi.

Rosatom'un bünyesindeki ITER Proje Merkezi tarafından sevk edilen çerçeve de dahil olmak üzere, test işlemlerinin yapılacağı tezgahlar, ileri, çoğu zaman benzersiz yerli teknolojiler ve yenilikler kullanılarak Rusya'nın Bryansk kentinde üretiliyor.

Tezgahlarda testler yapılırken, ilerde devreye girecek reaktörün gerçek çalışma koşullarına mümkün olduğunca yakın koşullar oluşturuluyor. Reaktör inşaat sahasına gönderilen ilk test tezgahının çerçevesi, proje için hayati önem taşıyan sistem dahilindeki ilk Rus sevkiyatı oldu. Port tapalarının yüklenmesi sırasında test odası ve yükleme sisteminden kaynaklanan yükün zemine eşit şekilde dağıtılması için ağırlığı 20 tonu geçen metal yapıya ihtiyaç duyuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ITER Proje Merkezi Direktörü Anatoly Krasilnikov, Rusya'nın projeye ayni katkı konusunda yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu yıl halihazırda bir dizi yüksek teknoloji ürünü ekipman teslimatı yaptık. Şimdi ise, program uyarınca, proje için büyük önem taşıyan sistemin ilk bileşenleri ITER'e gönderildi. Bu, Bryansk'taki Araştırma ve Üretim Şirketi'nin, Rosatom'un, yabancı ortaklarımızın ve meslektaşlarımızın büyük başarısını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

ITER, Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Provence bölgesinde uluslararası toplumun çabalarıyla uygulanan, dünyanın yeni nesil ilk Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör Projesi olma özelliği taşıyor. Proje, termonükleer enerjinin endüstriyel ölçekte kullanılmasının bilimsel ve teknolojik uygulanabilirliğini ortaya koymak ve bunun için gerekli teknolojik süreçleri geliştirmeyi amaçlıyor.