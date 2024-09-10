Üye Girişi
Haberler

Rosatom, ITER sahasına ekipman sevkiyatı gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör'ün (ITER) sahasına bu yılın en büyük ekipman sevkiyatlarından birini gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, vakum kabının bağlantı tapalarının, vakum, mukavemet, termal ve işlevsel testlerine yönelik dört test tezgahından ilkinin çerçevesi ITER sahasına gönderildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör'ün (ITER) sahasına bu yılın en büyük ekipman sevkiyatlarından birini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vakum kabının bağlantı tapalarının, vakum, mukavemet, termal ve işlevsel testlerine yönelik dört test tezgahından ilkinin çerçevesi ITER sahasına gönderildi.

Rosatom'un bünyesindeki ITER Proje Merkezi tarafından sevk edilen çerçeve de dahil olmak üzere, test işlemlerinin yapılacağı tezgahlar, ileri, çoğu zaman benzersiz yerli teknolojiler ve yenilikler kullanılarak Rusya'nın Bryansk kentinde üretiliyor.

Tezgahlarda testler yapılırken, ilerde devreye girecek reaktörün gerçek çalışma koşullarına mümkün olduğunca yakın koşullar oluşturuluyor. Reaktör inşaat sahasına gönderilen ilk test tezgahının çerçevesi, proje için hayati önem taşıyan sistem dahilindeki ilk Rus sevkiyatı oldu. Port tapalarının yüklenmesi sırasında test odası ve yükleme sisteminden kaynaklanan yükün zemine eşit şekilde dağıtılması için ağırlığı 20 tonu geçen metal yapıya ihtiyaç duyuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ITER Proje Merkezi Direktörü Anatoly Krasilnikov, Rusya'nın projeye ayni katkı konusunda yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu yıl halihazırda bir dizi yüksek teknoloji ürünü ekipman teslimatı yaptık. Şimdi ise, program uyarınca, proje için büyük önem taşıyan sistemin ilk bileşenleri ITER'e gönderildi. Bu, Bryansk'taki Araştırma ve Üretim Şirketi'nin, Rosatom'un, yabancı ortaklarımızın ve meslektaşlarımızın büyük başarısını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

ITER, Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Provence bölgesinde uluslararası toplumun çabalarıyla uygulanan, dünyanın yeni nesil ilk Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör Projesi olma özelliği taşıyor. Proje, termonükleer enerjinin endüstriyel ölçekte kullanılmasının bilimsel ve teknolojik uygulanabilirliğini ortaya koymak ve bunun için gerekli teknolojik süreçleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Teknoloji Ekonomi Enerji Güncel Rusya

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title