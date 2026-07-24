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Akkuyu NGS'de devreye alma çalışmalarına kısa süre kaldı

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Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Akkuyu NGS'de devreye alma çalışmalarının aylar içinde başlayacağını, projenin Batılı baskılara rağmen hızlandırıldığını ve Türk tarafının desteğiyle sürdüğünü açıkladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) devreye alma çalışmalarının başlamasına sayılı aylar kaldığını belirterek, projenin hızlandırılması için azami çaba gösterdiklerini kaydetti.

Rosatom'dan yapılan açıklamada Likhachev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Akkuyu NGS'de inşaat ile devreye alma çalışmalarının başarıyla sürdüğünü aktaran Likhachev, "Devreye alma çalışmalarının başlamasına sayılı aylar kaldı. Müşteri tarafının temsilcileriyle birlikte tüm üretim süreçlerini hızlandırmak için azami çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Likhachev, projenin yabancı finans kuruluşlarının tutumu, Avrupalı tedarikçilerin engellemeleri ve bazı Batılı kamu kurumlarının doğrudan müdahaleleri nedeniyle baskı altında bulunduğunu vurgulayarak, bu durumun maliyetler ve takvim üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Projedeki risklerin telafi edilmesi ve ekonomik verimliliğin artırılmasının önem taşıdığına işaret eden Likhachev, Türk tarafının da Akkuyu NGS dahil nükleer enerji sektörünü desteklemeye yönelik çeşitli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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