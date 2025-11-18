Haberler

Robotik Cerrahi ile Kalça Protezinde Yeni Dönem

Güncelleme:
Bayındır Söğütözü Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Demirörs, robotik cerrahinin kalça protezinin daha ideal pozisyonda yerleştirilmesini sağladığını ve böylece protezin ömrünü uzattığını ifade etti. Doğru değerlendirme önemi vurgulandı.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Demirörs, kalça protezinde robotik cerrahinin, protezin ideal pozisyonda yerleştirilmesini sağladığını vurgulayarak, bunun eklemde sürtünmeyi azalttığını, protezin yerinden çıkma riskini düşürdüğünü ve ömrünü uzattığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, eklemlerde geri dönüşü olmayan yapısal hasarlarda ve ilaç, enjeksiyon gibi medikal tedavilerin sonuçsuz kaldığı durumlarda protez ameliyatlarına başvurulabiliyor.

Hastanın, protez ameliyatı için uygun olup olmadığının hekim tarafından doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Kalça ve diz protezi ameliyatı için ise doğru zamanın ileri yaşlar olduğu düşünülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hüseyin Demirörs, romatizmal hastalık, geçirilmiş kırık, enfeksiyon, iltihabi durumlar ve doğuştan gelen eklem sorunları nedeniyle kalça ve diz protezi ameliyatlarına başvurulduğunu belirtti.

Kalça ve diz protezi ameliyatlarının sıklıkla halk arasında eklem kireçlenmesi olarak bilinen artroz ve dejeneratif artroz sorununun geri dönüşü olmayan şekilde hasara yol açması nedeniyle yapıldığına değinen Demirörs, "Artrozun ilerlemesi ve medikal tedavilerin yanıt vermeyip kalıcı hasar söz konusu olduğunda protez ameliyatına başvurulur." ifadesini kullandı.

"Doğru ve dikkatli değerlendirmeyle yapılmayan protezler şikayetleri artırabilir"

Demirörs, genç yaşta da protez gerektiren durumların olabileceğini aktararak, kırık sonrası eklem hasarı, doğumsal kalça çıkığı ve erken yaşta görülen romatizmal hastalıkların 30-40'lı yaşlarda bile protezi gündeme getirebildiğini kaydetti.

Daha genç yaşlarda kalça ve diz protezi ameliyatı olması gereken hastalarda robotik diz ve kalça protezi ameliyatlarına başvurulabileceğini belirten Demirörs, ayrıca robotik diz ve kalça protezi cerrahisinin protez parçalarının en ideal pozisyonda yerleştirilmesinde çok önemli bir destek olduğunun altını çizdi.

Demirörs, kalça ve diz protezinde robotik cerrahinin hasta sağlığı ve konforu için faydalarına değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İdeal kemik kesisi ve uzun protez ömrünün yanı sıra ameliyat sonrası sürecin de klasik yönteme göre daha az ağrılı olduğu bildiriliyor. Kalça protezinde robotik cerrahi, protezin ideal pozisyonda yerleştirilmesini sağlıyor. Bu da eklemde sürtünmeyi azaltır, protezin yerinden çıkma riskini düşürür ve protezin ömrünü uzatır. Diz protezlerinde bağların eşit gerginlikte tutulmasına yardımcı olur ve bacağın en ideal dizilime kavuşmasını sağlar."

Her hastanın protez için uygun aday olmadığına dikkati çeken Demirörs, "Her durumda protez çözüm değildir. Doğru ve dikkatli bir değerlendirmeyle yapılmayan protezler kimi zaman şikayetleri artırabilir. Bu nedenle hangi hastanın, hangi uzvunun protez ameliyatından gerçek fayda göreceğini belirlemek hayati önem taşır." bilgisini paylaştı.

Demirörs, robotik diz ve kalça protezi ameliyatında hastanenin robotik sistemi destekleyecek donanımda olmasıyla cerrahın bu konuda eğitim almış, yetkin olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
