Robot Yarışları ve Bilim Şenliği, Teknopark Ankara'da başladı - Haberler

Ankara Bilim Üniversitesi ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Robot Yarışları ve Bilim Şenliği" İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İvedik OSB) Teknopark Ankara'da başladı.

İvedik OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğin bugünkü bölümünde Yenimahalle'deki meslek liselerinde yapılan bilimsel çalışmalar sergilendi, otto robot gösterileri yapıldı.

İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, gençleri ve ailelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizler artık sadece teknolojiyi kullanan değil teknoloji üreten bir ülkeyiz. Buna katkı sağlayan Teknopark'ımızda bugün sizlerin oturduğu sıralarda zamanında ders görmüş mühendisler ve bilim insanları çalışmaktadır. Sizler de bu bayrağı daha ileri taşıyacak olan gençlerimizsiniz."

Hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Gültekin, "Bu projeler, sadece öğrencilerimizin değil aynı zamanda öğretmenlerimizin ve ailelerimizin emeklerinin karşılığıdır. Sizler geleceğin mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, avukatları ve yarınlarısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Tefik Karahan da etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek robot yarışları ve ödül töreni ile sona erecek.