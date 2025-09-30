Haberler

Rize'de Yüksek Rakımlı Yaylalarda El Değmeden Üretilen Karakovan Balları 7 Bin TL'ye Satılıyor

Rize'de Yüksek Rakımlı Yaylalarda El Değmeden Üretilen Karakovan Balları 7 Bin TL'ye Satılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında, yerden metrelerce yükseklikteki ağaçlara kurulan kovanlarda el değmeden üretilen karakovan balları, kalitesine ve üretildiği rakıma göre 7 bin TL'ye kadar satışa sunuluyor. Arıcılar, bu yıl elde edilen rekolteden memnun.

Rize'de yerden metrelerce yükseklikteki ağaçlara kurulan kovanlarda el değmeden üretilen karakovan balları kalitesine ve üretildiği rakıma göre 7 bin TL'ye kadar ulaşan rakamlarla satılıyor.

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında yerden metrelerce yükseklikteki ağaç tepelerine kurulan kovanlarda el değmeden üretilen ve bu yıl kilogram fiyatı 7 bin TL'leri bulan karakovan balında hasat gerçekleşti. Bu yıl rekolteden memnun olan arıcılar el değmeden ürettikleri yeni sezon ballarını satışa çıkardı. Anzer Balı'nın bu yıl satış fiyatı 6 bin lira olarak belirlenirken, karakovan balları kalitesine ve üretildiği rakıma göre 7 bin TL'ye kadar ulaşan rakamlarla satılıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arıcılık yapan Mustafa Memoğlu, karakovanın ilk bahar mevsiminde hazırlanarak ağacın tepe kısmına yerleştirildiğine ve bal üretiminin el değmeden gerçekleştiğine dikkat çekti. Memoğlu "Atölyede kütüğü oyar içini yaparız, getirir ağaçların kafasına koyarız. Ondan sonra oğul gelir Mart, Nisan, Mayıs aylarında içerisine yerleşir. Sonrasında arı orada bildiği gibi balını yapar. Kesinlikle biz ona herhangi bir katkı maddesi, şeker, mum hiç bir şey koymayız. Ne varsa doğada arı onları toplar, nektarı toplar, balını yapar. Sonrasında biz gider o karakovanımızı sağarız" dedi.7

Anzer Balı'na göndermede bulundu

Rize'nin tüm bölgelerinin balının kaliteli olduğuna dikkat çeken Memoğlu sadece bir yaylanın balından söz edilmesinin yanlış olduğuna değinerek "Hasata başladık, bu yıl rekolte çok güzel. Bu sene bal iyi gidiyor. Bu Türkiye genelinde de iyi. Yalnızca bizim Ayder Yaylası'nda da değil, Kaçkar Dağlarında, her tarafta iyi. Hacettepe Üniversitesi'nden bir profesör kalkıyor Rize'nin bir yaylasına çıkıyor. 'Rize'nin bu yaylasının balı şifadır, 2 bin 500 tür çiçek var' diyor. Ama bir yaylayı diyor. Bu böyle değil. Rize dediğin zaman Kaçkar Dağları'nın hepsi aynıdır. Florası, çiçeği, her şeyi aynı. Önemli olan rakımdır. Deremezra, Sırt Yayla, Ceymakçur Yaylası, Kavron Yaylası, her taraf aynıdır. Tek bir tarafa odaklanmamak lazım" şeklinde konuşarak Anzer Balı'na göndermede bulundu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.