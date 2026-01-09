Haberler

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, 2025 yaş çay sezonunu değerlendirdi Açıklaması

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, 2025 yaş çay sezonunu değerlendirdi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 338 bin ton olduğunu ve bunun büyük kısmının ÇAYKUR tarafından işlendiğini açıkladı. Erdoğan, sektörün sürdürülebilirlik ve inovasyon gerektirdiğini vurguladı.

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay rekoltesinin 2025 yılında 1 milyon 338 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, RTB istatistiklerine göre bu yıl üretilen 1 milyon 338 bin ton yaş çayın yüzde 61,46'sının ÇAYKUR, yüzde 38,54'ünün özel sektör tarafından işlendiğini ifade etti.

2025 yılı yaş çay rekoltesinden yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'de son 5 yıllık dönemde yaş çay işleme miktarı yıllık ortalama 1 milyon 370 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılında rekolte 1 milyon 338 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yaş çay rekoltesi yüzde 7,68 oranında gerileme göstermiştir. Yaşanan sınırlı gerilemede iklim kaynaklı verim düşüklüğü, makineli tarımın evsafa uygun yapılmaması, yanlış budama ve yanlış gübreleme gibi sebepler yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 yıllık yaş çay işleme verilerine göre Türk çay sektörünün hacim açısından istikrarlı, katma değer ve verimlilik açısından dönüşüme ihtiyaç duyan bir yapıda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde sektörde başarı, daha kaliteli ve daha rekabetçi çay üretme kapasitesine bağlı olacaktır. Çayımızı gelecek 100 yıllara taşımak istiyorsak, topraktan başlayarak son tüketime kadar tüm süreçlerde sürdürülebilir yöntemler geliştirmek zorundayız. Bugün iç piyasadaki tüketim üretimimizi karşılamakta ancak araştırmalar, genç nüfusun çay tüketim alışkanlıklarının azaldığını göstermektedir. Değişen dünyayla birlikte yeme içme alışkanlıkları da değişmektedir. Bu nedenle sektör olarak şimdiden gerekli adımları atmalı, yeni neslin tüketim tercihlerine uygun, inovatif ve katma değerli çay ürünleri geliştirmeliyiz."

Erdoğan, Türkiye'de üretilen çaylarda pestisit bulunmadığını, bu avantaj kalite ve inovasyonla birleştiğinde Türk çayının dünya çay pazarında çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, yine sivillerden medet umdu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Kar beklenenden daha şiddetli olacak: İmkanı olan evden çıkmasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı