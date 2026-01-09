Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, 2025 yaş çay sezonunu değerlendirdi Açıklaması

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay rekoltesinin 2025 yılında 1 milyon 338 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, RTB istatistiklerine göre bu yıl üretilen 1 milyon 338 bin ton yaş çayın yüzde 61,46'sının ÇAYKUR, yüzde 38,54'ünün özel sektör tarafından işlendiğini ifade etti.

2025 yılı yaş çay rekoltesinden yaklaşık 256 bin ton kuru çay elde edildiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'de son 5 yıllık dönemde yaş çay işleme miktarı yıllık ortalama 1 milyon 370 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılında rekolte 1 milyon 338 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre yaş çay rekoltesi yüzde 7,68 oranında gerileme göstermiştir. Yaşanan sınırlı gerilemede iklim kaynaklı verim düşüklüğü, makineli tarımın evsafa uygun yapılmaması, yanlış budama ve yanlış gübreleme gibi sebepler yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 yıllık yaş çay işleme verilerine göre Türk çay sektörünün hacim açısından istikrarlı, katma değer ve verimlilik açısından dönüşüme ihtiyaç duyan bir yapıda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde sektörde başarı, daha kaliteli ve daha rekabetçi çay üretme kapasitesine bağlı olacaktır. Çayımızı gelecek 100 yıllara taşımak istiyorsak, topraktan başlayarak son tüketime kadar tüm süreçlerde sürdürülebilir yöntemler geliştirmek zorundayız. Bugün iç piyasadaki tüketim üretimimizi karşılamakta ancak araştırmalar, genç nüfusun çay tüketim alışkanlıklarının azaldığını göstermektedir. Değişen dünyayla birlikte yeme içme alışkanlıkları da değişmektedir. Bu nedenle sektör olarak şimdiden gerekli adımları atmalı, yeni neslin tüketim tercihlerine uygun, inovatif ve katma değerli çay ürünleri geliştirmeliyiz."

Erdoğan, Türkiye'de üretilen çaylarda pestisit bulunmadığını, bu avantaj kalite ve inovasyonla birleştiğinde Türk çayının dünya çay pazarında çok daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.