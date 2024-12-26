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Rize'de 2024 Yaş Çay Rekoltesi 1 Milyon 438 Bin Ton

Rize'de 2024 Yaş Çay Rekoltesi 1 Milyon 438 Bin Ton
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Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 438 bin ton olarak belirlendiğini duyurdu. Bu rakamın yüzde 45,47'sinin özel sektör tarafından işlendiği ifade edildi. Erdoğan, geçtiğimiz dört yılda yaş çay rekoltesinin artış gösterdiğini ve hükümetin çay üreticisini desteklemesinin sektörü güçlendirdiğini vurguladı.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 438 bin ton olduğunu açıklayarak bu rakamın yüzde 45,47'sinin özel sektör tarafından işlendiğini vurguladı.

Rize Ticaret Borsası istatistiklerine göre; 2024 yılında 1 milyon 438 Bin Ton yaş çay işlendi. Üretilen yaş çayın yüzde 54.53'ü yani 783 bin 483 tonu Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından işlenirken, yüzde 45.47'si yani 654 bin 999 tonu ise özel sektör temsilcileri tarafından işlendi. Konu hakkında açıklama yapan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, dünyada son 5 yılda çay üretiminin yüzde 10 arttığını dile getirerek, "Üretimde ilk sırada 14,5 milyon ton ile Çin yer almaktadır. Ülkemiz beş yıllık ortalama olan 1.250 -1.400 bin ton arasında ki üretimle dünya çay üretici ülkeleri arasında beşinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 791 bin 287 dekar alanda yaklaşık 205 bin 118 üretici çay tarımı yapmaktadır. Bu üretimin yüzde 70'i Rize'de gerçekleşmektedir. Yaş çay ürün rekoltesi son dört yılda ortalama 1.250 -1.400 bin ton arasında değişirken 2024 yılında rekolte 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıkmıştır. Bir önceki yıla göre yaş çay rekoltesi yüzde 5.74 oranında artış göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Hükümetin çay üreticisini desteklemesinin sektörü canlı tuttuğunu kaydeden Erdoğan, "2024 yılında dünya ve Türkiye genelinde yaşanan ekonomik sıkıntı, ilimizde de hissedilmiştir. Artan maliyetler ve yüksek enflasyon, çay sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Fakat her şeye rağmen sektörümüzün güçlü duruşu sayesinde bu zor dönemde ülkemizin ihtiyacı olan kuru çayı üretmeyi başardık. Ayrıca hükümetimizin yaş çaya iyi fiyat vererek müstahsili enflasyona ezdirmemesi, kuru çaya da istenilen zammı vermesi, KGF'den Çay Sektörüne Özel Selektif Kredi vermesi, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla makine ekipman desteği vermesi çay sanayicisini desteklemiştir. Devletimize çay sanayicisine verdiği bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin bulunduğu bu zor durumdan çıkabilmek amacıyla devletimizin uyguladığı sıkı ekonomik politikayı destekliyoruz. Bizler sanayici olarak elimizden ne gelirse bundan sonrada yapmaya hazırız" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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