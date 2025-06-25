Riyad'dan Rize'ye İlk Direkt Uçuş Törenle Gerçekleşti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye gerçekleşen ilk uçuşta yolcular tulum eşliğinde törenle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş seferi özel bir hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirildi. Riyad'dan 152 yolcusu ile havalanan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Su selamlaması ile iniş yapan uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı. Sonrasında havaalanı terminaline giriş yapan yolcular gerçekleşen kontrollerin ardından Rize'nin turistik noktalarını gezmek üzere havalimanından ayrıldı. - RİZE