Riyad'dan Rize'ye İlk Direkt Uçuş Törenle Gerçekleşti

Riyad'dan Rize'ye İlk Direkt Uçuş Törenle Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinden Rize'ye ilk direkt uçuş, özel bir hava yolu şirketi tarafından düzenlendi. Yolcular, Rize-Artvin Havalimanı'nda tulum eşliğinde karşılandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye gerçekleşen ilk uçuşta yolcular tulum eşliğinde törenle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş seferi özel bir hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirildi. Riyad'dan 152 yolcusu ile havalanan uçak, Rize-Artvin Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Su selamlaması ile iniş yapan uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı. Sonrasında havaalanı terminaline giriş yapan yolcular gerçekleşen kontrollerin ardından Rize'nin turistik noktalarını gezmek üzere havalimanından ayrıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi

Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.