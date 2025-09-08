Riccardo Puliti, IFC Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcılığına Atandı

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcılığına Riccardo Puliti atandı.

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC'den yapılan açıklamaya göre, Puliti'nin yetki alanı, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ı kapsıyor.

Riccardo Puliti, Dubai merkezli görevinde özel sektörü mobilize etme, reformları destekleme, istihdamı güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma konularına odaklanacak. Puliti ayrıca, imalat ve hizmetler, sürdürülebilir altyapı ile yenilikçi ve kapsayıcı finansmanın artırılmasına öncelik verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Puliti, bölgede zorlukların büyük ancak fırsatların da bir o kadar fazla olduğunu belirterek, "Özel sektör, kamu ve kalkınma alanındaki paydaşlarımızla işbirliği halinde ekonomilerin çeşitlenmesine, kaliteli istihdam yaratılmasına ve küresel ve bölgesel ölçekteki şoklara karşı dayanıklılığın artmasına katkı sunabiliriz." ifadesini kullandı.

Puliti, amaçlarının bölge ülkelerinin rekabetçiliğini güçlendirecek, ekonomilerini çeşitlendirecek ve büyümenin etkilerini kadınlar, gençler ve yeterince hizmet alamayan topluluklar lehine başta olmak üzere herkes için adil biçimde yayacak sermaye ile bilgi birikimini çekmek olduğunu anlattı.

Puliti'nin uluslararası finans ve altyapı tecrübesi

Son olarak IFC'nin Asya ve Pasifik Bölgesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Puliti'nin liderliğinde kurum, bölgedeki yatırım hacmini üç katına çıkarırken güçlü bir özsermaye ve borç portföyü oluşturdu. Özel sektör yatırımcılarını çekmek ve korumak amacıyla önemli reformlar da hayata geçirildi.

Puliti, Dünya Bankasında Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde ise gelişmekte olan ve yükselen piyasalarda etkili altyapı projelerinin planlanması, tasarımı ve hayata geçirilmesine yönelik küresel çalışmalara liderlik etti.

Afrika'dan Sorumlu Altyapı Bölge Direktörü ve Enerji ve Doğal Kaynaklar Küresel Direktörü olarak da görev yapan Puliti, Dünya Bankası Grubu'na katılmadan önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) da aralarında bulunduğu çeşitli özel ve kamu finans kuruluşlarında uzun ve saygın bir kariyere sahipti.