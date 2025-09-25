Rheinmetall, Letonya'da Yeni Mühimmat Fabrikası Kuracak

Alman silah üreticisi Rheinmetall, ülkenin Rusya ile sınırı olan Baltık ülkesi Letonya'da yeni mühimmat fabrikası kurarak kapasitesini daha da genişletmeyi planladığını açıkladı.

Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göre, Letonya Başbakanı Evika Silina'nın da katılımıyla bugün Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg kentinde Rheinmetall ve Letonya kamu savunma şirketi arasında bir mutabakat anlaşması (MoU) imzalandı.

Anlaşma kapsamında Alman şirket, 275 milyon avroya mal olması planlanan fabrikanın hisselerinin yüzde 51'ine sahip olacak. Kalan hisseler de Letonya kamu savunma şirketine ait olacak.

Letonya Başbakanı Evika Silina, anlaşmayı, "Letonya'nın güvenliğini güçlendirme ve ülkenin savunma sanayisini geliştirme yolunda atılmış net bir adım" olarak nitelendirdi.

Rheinmetall Üst Yöneticisi Armin Papperger, "Bu üretim tesisiyle, dünyanın lider topçu mühimmatı üreticisi konumumuzu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken Alman silah üreticisi Rheinmetall'in satışlarının artmasına sebep oluyor.

Avrupa ülkeleri, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana ordularını güçlendirmek için yarışıyor.

Rheinmetall'in hisseleri yüzde 1800'den fazla değer kazandı

Almanya'da 6 fabrikası bulunan Rheinmetall, yaklaşık 40 bin kişi istihdam ediyor. Şirket, Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da da üretim yapıyor. Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri üretiyor.

Rheinmetall, ağustosta Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikasını açtı. Almanya'nın kuzeyindeki tesis, 2027'ye kadar yılda 350 bin top mermisi üretebilecek kapasiteye sahip.

Alman silah şirketi, ayrıca İspanya'da top mermisi üretiyor. Şirket, Litvanya'nın yanı sıra Romanya ve Bulgaristan'da da benzer nitelikte fabrika kurmayı planlıyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rheinmetall'in hisseleri yüzde 1800'den fazla değer kazandı.