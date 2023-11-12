Ret oranı yüzde 17'leri gördü! Türkiye'den Avrupa ülkelerine vize notası

Türk vatandaşlarının vize başvurularında ret oranlarının 2021'de yüzde 17'ye, 2022'de ise yüzde 15.7'lere ulaştığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu sorunların bir an önce aşılması yönündeki beklentimiz defaatle muhataplarımıza aktarıldı, ilgili ülke büyükelçileri bakanlığımıza davet edilerek, beklentiler ve talepler birinci elden iletildi ve bu hususlar diplomatik notayla da paylaşıldı." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularında ret oranlarına ilişkin önerge verdi. Önergeyi yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ret oranının 2021'de yüzde 17, 2022'de ise yüzde 15.7 olduğunu belirterek, konu hakkında ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine nota verildiğini söyledi.

"BEKLENTİMİZ MUHATLARIMIZA AKTARILDI"

Bakan Fidan, CHP'li Öztunç'un önergesini şöyle yanıtladı: "AB Komisyonu verilerine göre Türkiye'deki konsolosluklarda yapılan Schengen vize başvurularında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 4 civarında olan ret oranları, 2016 yılından sonra her yıl artarak 2021 yılında yüzde 17 düzeyine gelmiş, 2022'de ise azalış göstererek yüzde 15.7 olmuştur. Bu sorunların bir an önce aşılması yönündeki beklentimiz defaatle muhataplarımıza aktarıldı, ilgili ülke büyükelçileri bakanlığımıza davet edilerek, beklentiler ve talepler birinci elden iletildi ve bu hususlar diplomatik notayla da paylaşıldı."

"72 KRİTERDEN 66'SI YERİNE GETİRİLDİ"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de verdiği önergeyle 16 Aralık 2013'te Türkiye ile AB arasında başlatılan "Vize Serbestisi Diyaloğu"ndaki gelişmeleri sordu. Bu önergeye de yanıt veren Bakan Fidan, "Vize Serbestisi Yol Haritası'ndaki 72 kriterden 66'sı ülkemizce yerine getirildi, kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Vize Serbestisi Diyaloğu'na ilişkin gelişmeler ve beklentilerimiz AB tarafıyla paylaşılıyor. Kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." dedi.