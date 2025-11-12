Haberler

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemek sipariş platformlarının yüzde 40'a varan komisyon oranları restoran sahiplerini isyan ettirdi. Sektör temsilcileri, sorun çözülmezse toplu boykota gideceklerini ve kendi dijital sipariş sistemlerini kurma hazırlığında olduklarını açıkladı. Ayrıca, komisyon oranlarının düşürülmesi halinde menü fiyatlarının yüzde 10 gerileyebileceği belirtiliyor.

  • Restoranlar, yemek sipariş platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları nedeniyle toplu boykot hazırlığı yapıyor.
  • Restoranlar, komisyonlar düşürülmezse kendi dijital sipariş sistemlerini kurmayı planlıyor.
  • Komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi durumunda menü fiyatlarının ortalama yüzde 10 düşmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde yemek sipariş platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları, restoran sahiplerini harekete geçirdi. Birçok işletme, bu oranın sürdürülemez olduğunu belirterek platformlara karşı toplu boykot hazırlığında olduklarını açıkladı.

ÇÖZÜM BULUNMAZSA KENDİ PLATFORMLARINI KURACAKLAR

Sektör temsilcileri, komisyonların düşürülmemesi halinde alternatif oluşturmak için kendi dijital sipariş sistemlerini kurma hazırlığında olduklarını ifade etti. Restoranlar, bu sistemle hem maliyetleri azaltmayı hem de doğrudan müşteriyle temas kurmayı hedefliyor. Bu durum, restoran işletmeciliği ve yemek sipariş sektörüne yeni bir soluk getirebilir.

MENÜ FİYATLARI YÜZDE 10 DÜŞEBİLİR

Yüksek komisyon oranlarının restoran karlılığını büyük ölçüde azalttığına dikkat çeken sektör yetkilileri, komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesiyle menü fiyatlarının ortama yüzde 10 düşeceğini belirtti.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnes:

Hic gerek yok düşmesine ben dışarıdan yemeyi kestim . Dışarıdan yediğim her seyi evde 15 dk da yapabiliyorum .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

oturdukları yerden para kazanan yabancılara ait internet sitelerine bir kere yakayı kaptırdımmı kurtulmak zor. devlet tekelleşme nedeniyle bu sitelere ceza kesmeli avrupada olduğu gibi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.