Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Türkiye genelinde yemek sipariş platformlarının yüzde 40'lara varan komisyon oranları, restoran sahiplerini harekete geçirdi. Birçok işletme, bu oranın sürdürülemez olduğunu belirterek platformlara karşı toplu boykot hazırlığında olduklarını açıkladı.

ÇÖZÜM BULUNMAZSA KENDİ PLATFORMLARINI KURACAKLAR

Sektör temsilcileri, komisyonların düşürülmemesi halinde alternatif oluşturmak için kendi dijital sipariş sistemlerini kurma hazırlığında olduklarını ifade etti. Restoranlar, bu sistemle hem maliyetleri azaltmayı hem de doğrudan müşteriyle temas kurmayı hedefliyor. Bu durum, restoran işletmeciliği ve yemek sipariş sektörüne yeni bir soluk getirebilir.

MENÜ FİYATLARI YÜZDE 10 DÜŞEBİLİR

Yüksek komisyon oranlarının restoran karlılığını büyük ölçüde azalttığına dikkat çeken sektör yetkilileri, komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesiyle menü fiyatlarının ortama yüzde 10 düşeceğini belirtti.