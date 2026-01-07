Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen bazı ürünlere yönelik vergi uygulaması değişti. Düzenleme ile birlikte uzun süredir uygulanan 30 Euro'ya kadar gümrüksüz alışveriş imkanı tamamen sona erdi.

  • 30 Euro'ya kadar olan yurt dışı gönderiler için vergi muafiyeti sağlayan hüküm yürürlükten kaldırıldı.
  • AB ülkelerinden gelen ürünler için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen ürünler için yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi uygulanacak.
  • ÖTV Kanunu'na ekli 4 sayılı listedeki ürünler için belirlenen vergi oranlarına ek olarak yüzde 20 tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen bazı ürünlere yönelik vergi uygulamaları köklü şekilde değiştirildi. Düzenleme ile birlikte uzun süredir uygulanan 30 Euro'ya kadar gümrüksüz alışveriş imkanı tamamen sona erdi.

Karara göre, ticari nitelik taşımayan ve bir sağlık kuruluşu raporuna istinaden kişilere gönderilen ilaç cinsi ürünler ile takviye edici gıdalar için yeni vergi oranları belirlendi. Değeri 1.500 Euro'yu aşmayan bu ürünler, geldikleri ülkeye göre vergilendirilecek.

AB VE AB DIŞI ÜLKELER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen ürünler için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen ürünler için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi uygulanacak.

ÖTV KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE EK VERGİ

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na ekli 4 sayılı listede yer alan ürünlerin söz konusu olması halinde, belirlenen yüzde 30 ve yüzde 60'lık oranlara ilave olarak yüzde 20 tek ve maktu vergi daha tahsil edilecek.

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ SONA ERDİ

Yeni düzenleme ile birlikte, daha önce geçerli olan ve 30 Euro'ya kadar olan gönderiler için vergi muafiyeti sağlayan hüküm tamamen yürürlükten kaldırıldı. Böylece yurt dışından küçük tutarlı alışverişlerde uygulanan gümrüksüz dönem resmen sona ermiş oldu.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
