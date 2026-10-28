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Reşetnikov, BRICS ödeme sistemlerinin Batı'ya bağımlılığı azaltacağını söyledi

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, BRICS'in bağımsız ödeme sistemlerinin Batılı finansal sistemlere bağımlılığı azaltacağını belirtti. Moskova'daki Rusya-Afrika Forumu'nda konuşan Reşetnikov, BRICS'in küresel GSYH'nin yüzde 40'ını oluşturduğunu söyledi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, BRICS ülkelerinin geliştirdiği bağımsız ödeme sistemlerinin, yüksek işlem ücretlerine sahip Batılı finansal sistemlere bağımlılığın azaltılmasına imkan sağladığını belirtti.

Reşetnikov, başkent Moskova'da, Rusya- Afrika Forumu kapsamında düzenlenen "Rusya- Afrika İşbirliğinin Geliştirilmesinde BRICS Platformunun Rolü" başlıklı oturumda konuştu.

BRICS'in küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Reşetnikov, grubun son dönemde siyasi işbirliğinin ötesine geçerek ekonomik alanda somut projelere yöneldiğini söyledi.

Reşetnikov, BRICS ülkelerinin bağımsız ödeme altyapılarını geliştirdiğine işaret ederek, "BRICS ülkelerinin bağımsız bir ödeme sistemi bulunuyor. Ülkeler, birbirini tamamlayan veya birbiriyle rekabet eden teknolojiler geliştiriyor. Bu sistemler, alternatifler sunarak yüksek işlem ücretlerine ve çeşitli kırılganlıklara sahip Batılı ödeme sistemlerine bağımlılıktan kurtulmayı sağlıyor." dedi.

BRICS'in Afrika ülkelerinin ürünlerine yönelik önemli bir pazar olduğunu kaydeden Reşetnikov, geliştirilen yeni mekanizmaların ülkeler arasındaki işbirliğini siyasi düzeyden uygulamaya taşımayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: AA
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