Rekor üstüne rekor! Gram altın Kapalıçarşı'da 2800 TL'yi geçti

Altın fiyatlarında zirve seviyelere yakın hareketlilik devam ediyor. Son günlerde ABD'de faiz indirimi beklentisi ile birlikte Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların artması ve Çin'in tekrar altın alımına başlayabileceği yönündeki haberler, sarı metalde yükselişi destekledi.

21 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 21 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2742 TL'den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2762-2802 TL bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 565 TL, yarım altın 9 bin 1130 TL ve tam altın da 18 bin 205 TL'den satılıyor.

21 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2516 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinde son iki günde gerçekleşen düşüşle birlikte 101,40'a kadar gerileme yaşandı. Bu seviye aynı zamanda 2024'ün en dip noktasına işaret etti. DXY'de yaşanan bu gerileme on altında da hızlı yükselişi destekledi.

FED'DE İŞSİZLİK ENDİŞESİ

ABD'de eylülde beklenen faiz indirimi öncesinde bazı FED üyeleri işsizlik riskini daha yüksek sesle dile getiriyor. Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari ve Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, ülkede %4,3'e yükselen işsizlik oranının istihdam piyasası için endişe verici boyutlara yaklaştığını söyledi.

0,50 İNDİRİM OLUR MU?

Piyasada cuma günü FED Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı konuşma beklenirken; CME FED Watch tahminlerine göre eylülde 0,50 puanlık faiz indirimi tahmini, %34,5 seviyesine kadar yükseldi. Geçen hafta bu ihtimal, daha düşük seviyelerde bulunuyordu.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında dünkü işlemlerde 2531 dolar ile zirve seviye test edilmişti. Ardından bir miktar geri çekilme takip ediliyor. 2485 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 2756 TL ile yeni rekor seviye görülmüştü. Gramda da geri çekilmeler halinde 2700 TL önemli destek olarak izleniyor.