Rekor tazeledi! Gram altında tarihi zirve

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, son üç ayın en iyi performansına doğru ilerliyor. Fed faiz kararını 17 Eylül'de açıklayacakken bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin de piyasaları nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son haftalarda art arda rekorları ile yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları 5 Eylül sabahı yine güne rekorla uyandı.

Gram altın güne 4 bin 695 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 691 lira, en yüksek de 4 bin 723 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Gram altın şu sıralar 4 bin 719 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise güne 3 bin 545 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 540 dolar, en yüksek ise 3 bin 561 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 545 dolardan işlem görüyor.

ABD'Lİ DEV BANKADAN BÜYÜK TAHMİN

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) itibar kaybına uğraması ve yatırımcıların Hazine tahvillerinden altına yönelmesi durumunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Raporda, 2026 ortasına kadar altının ons fiyatında 4 bin dolara yükselişin "temel senaryo" olduğu belirtildi. Ayrıca 4 bin 500 dolarlık bir "kuyruk riski" senaryosuna ve ABD Hazine piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması halinde 5 bin dolarlık bir tahmine yer verildi.

Goldman Sachs'ın notuna göre, ons altının 5 bin dolara ulaşması halinde, dolar/TL kurunun 41,15 seviyesinde sabit kaldığı bir ortamda gram altın fiyatı 6 bin 600 TL'ye kadar yükselebilir.

Analistler, "ABD Hazine tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1'inin altına kayması durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altının ons fiyatı yaklaşık 5 bin dolara çıkabilir. Altın, emtia piyasasında en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli yatırım önerimiz olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

5 EYLÜL CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış : 4.719

Satış : 4.719

ÇEYREK ALTIN

Alış : 7.549

Satış : 7.715

YARIM ALTIN

Alış : 15.054

Satış : 15.432

TAM ALTIN

Alış : 30.718

Satış : 30.926