DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Rekabet Kurumu, Yapı Kimyasalları Pazarına İlişkin Soruşturma Yürütüyor

Rekabet Kurumu, Yapı Kimyasalları Pazarına İlişkin Soruşturma Yürütüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Türkiye'de yapı kimyasalları pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik soruşturma başlattı. Toplantıda, Mapei Yapı Kimyasalları'nın kanun ihlali yaptığı iddiası gündeme geldi.

Rekabet Kurulunca, Türkiye'de yapı kimyasalları pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Sektöre ilişkin toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, Türkiye'de yapı kimyasalları pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, fiyat artışları ile fiyatlandırma stratejilerine ilişkin anlaşmaya varmak, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunmak, ihalede danışıklı hareket etmek, çalışan ayartmama ve maaş sabitleme anlaşması yapmak, yeniden satış fiyatını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ile müşteri ve bölge sınırlamasında bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek ve dikey nitelikli bölge veya müşteri kısıtlamasında bulunmak suretiyle Kanun'u ihlal ettiğini ifade ederek, firmaya idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Chyrso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek, dikey nitelikli bölge veya müşteri kısıtlamasında bulunmak ve alıcılara rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiğini belirten temsilci, ancak firmaya idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını aktardı.

Temsilci, soruşturmanın diğer taraflarından Akkim Kimya San. ve Tic. AŞ, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Egecrete Yapı Kimyasalları AŞ, Ekan Kimya San. ve Tic. AŞ, Fosroc Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, İksa Beton ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, Kalekim Lyksor Kimya San. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi AŞ, Polipropilen Elyaf San. ve Dış Tic. AŞ, Yapıchem Kimya Sanayi AŞ unvanlı teşebbüsler ile Beton ve Harç Katkıları Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun ihlal teşkil eden herhangi bir eylemi tespit edilemediğini bildirdi. Temsilci, bu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığına işaret etti.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Hakkında idari para cezası istenen Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ temsilcisi, ihlal iddiasına katılmadıklarını aktararak, kendilerine ceza uygulanmamasını talep etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.