Rekabet Kurumu, Yapı Kimyasalları Pazarına İlişkin Soruşturma Yürütüyor

Rekabet Kurulunca, Türkiye'de yapı kimyasalları pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Sektöre ilişkin toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, Türkiye'de yapı kimyasalları pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, fiyat artışları ile fiyatlandırma stratejilerine ilişkin anlaşmaya varmak, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunmak, ihalede danışıklı hareket etmek, çalışan ayartmama ve maaş sabitleme anlaşması yapmak, yeniden satış fiyatını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ile müşteri ve bölge sınırlamasında bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek ve dikey nitelikli bölge veya müşteri kısıtlamasında bulunmak suretiyle Kanun'u ihlal ettiğini ifade ederek, firmaya idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Chyrso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ'nin yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek, dikey nitelikli bölge veya müşteri kısıtlamasında bulunmak ve alıcılara rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiğini belirten temsilci, ancak firmaya idari para cezası uygulanmasına yer olmadığını aktardı.

Temsilci, soruşturmanın diğer taraflarından Akkim Kimya San. ve Tic. AŞ, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Egecrete Yapı Kimyasalları AŞ, Ekan Kimya San. ve Tic. AŞ, Fosroc Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, İksa Beton ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, Kalekim Lyksor Kimya San. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi AŞ, Polipropilen Elyaf San. ve Dış Tic. AŞ, Yapıchem Kimya Sanayi AŞ unvanlı teşebbüsler ile Beton ve Harç Katkıları Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun ihlal teşkil eden herhangi bir eylemi tespit edilemediğini bildirdi. Temsilci, bu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığına işaret etti.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Hakkında idari para cezası istenen Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ temsilcisi, ihlal iddiasına katılmadıklarını aktararak, kendilerine ceza uygulanmamasını talep etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.