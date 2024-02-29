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Rekabet Kurumu'ndan 11 firmaya ağır ceza! Bir araya gelip et fiyatlarını artırdıkları tespit edildi

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Son dönemde Türkiye'de et fiyatlarında yaşanan artış hız kesmeden devam ederken, yaşanan fiyat artışları Rekabet Kurumu'nu da harekete geçirdi. 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit eden Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaşarak cezai işlem uyguladı. Gelişmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için, 1 ay kaldı seçime. Et, piyasanın dengesini bozuyor" dedi.

Et fiyatlarını yakın markaja alan Rekabet Kurumu, 11 firmanın bir olup fiyatları artırdığını tespit etti. Fiyat artışlarının ardından harekete geçen Rekabet Kurumu, bu firmalara ulaştı ve cezai işlem uyguladı.

"SON 1 AYDA SİSTEMATİK FİYAT ARTIŞLARI YAŞANIYOR"

Detayları anlatan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, ''Özellikle son 1 ayda ette muazzam ve sistematik bir şekilde fiyat artışları yaşanmaya başladı. Dana karkas et ocak ayında 280 liraya satılıyordu. Kuzu karkas 300 liraya satılıyordu ama şubat ayından itibaren sistematik düzenli fiyat artışları etlere yansıtılmaya başladı. Dana karkas 315'e çıktı, kuzu karkas ise 350'ye kadar alıcı bulmaya başladı'' dedi.

"'KESMEYİN, KESTİRMEYİN, BEKLEYİN' SÖYLEMLERİ VAR"

Bazı tedarikçiler ise sosyal medya grupları üzerinden fiyat belirlediğini belirten muhabir Emrah Çakmak ise, ''Eti tedarik eden bazı tedarikçiler sosyal medya üzerinden, çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden 'Karkas 250 lira bekleyin, kesmeyin. 290'a çıkacak, 290'ı bekliyorlar. Daha sonra bir daha bir yükseliş kesmeyin, kestirmeyin, bekleyin' söylemleri var'' bilgisini paylaştı.

"CEZAİ İŞLEM MÜKAFAT GİBİ GELİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Cezai işlem mükafat gibi geliyor sanki. 5 lira koyduğu zaman o ceza çıkıyor ve bunu da vatandaşın sırtından çıkıyor" vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE'DE ET EKONOMİYİ YÖNLENDİRİYOR"

Yardımcı, ''Bunu öyle bir anda yaptılar ki sanki sistemi tıkamak için. 1 ay kaldı seçime. Öyle bir sisteme getirdiler ki Türkiye'de et ekonomiyi yönlendiriyor. Et piyasanın dengesini bozuyor.' ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

VATANSEVER:

KASAPLARIN HEPSİ CHPLİ. EYYY KASAPP LOBİSİİ. 31 MARTTA SİZİ DE ÜZECEĞİZZ

26
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ARSLANOĞLU Hakan:

Allah fırsatçılık yapıp haksız kazanç elde etmek için insanları kandıranlara o kazandıkları paraları yedirmesin. onlardan tedavisi olmayan hastalık olarak çıkarsın inşallah.

48
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ref:

Yaq hew he dış güşler bitti sıra iceriye geldi kimse size karşı ters birşey yapamaz görüyoruz milletin halini kayyumlşardan

31
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Hasan Aykuş:

Türk milleti zekidir, çalışkandır ancak dürüst değildir.

20
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Doğrucu vatandaş:

Mükemmel tespit!

yanıt2
yanıt0
KILIÇ ASLAN:

Geçen sene ödediğim 3200TL olan bağkur pirimi bile bu sene 6400e çıkmışken. Etiket fiyatlarında kime kızmalı ? Devletin kendi yaptığı artışlar bile %100 oldu 1 senede. Emekli harici herkese ver yüzde yüz üzerinde zammı ama fiyatlar artmasın. Nerede o Dünya

15
4
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esrefpasali:

"Cezai işlem mükafat gibi geliyor sanki. 5 lira koyduğu zaman o ceza çıkıyor ve bunu da vatandaşın sırtından çıkıyor" aynen katiliyorum, cezalar yetersiz, firmalarin lisansini iptal edeceksin, akrabaya devrini yasakliyacaksin ki onune gecebilesin, gerisi maliyeye katki,

2
0
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Tekin avci:

Ceza fiyatları geri cekermi vatandaşa olumlu katkısı?

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0
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Doğrucu vatandaş:

Haşırt. Cezalar kat be kat vatandaşın sıtına binecek hem de bu geceden itibaren. Ülkeyi ne güzel yönetiyoruz değil mi vatandaş!

0
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Luckyboom:

Et lobisine de bir tokat atma zamanı gelmedi mi? Et lobisi bu tür hareketlerle ne yapmak, nereye varmak istemektedir. Bize tüm belediyeleri verin bakın et lobisi ile nasıl mücadele ediliyor.

0
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