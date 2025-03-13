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Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devrini onayladı

Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devrini onayladı
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Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devri, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Medya yatırımlarını sonlandırma kararı alan Park Grubu, Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu'na devrediyor.

Park Grubu, medya sektöründen çekilerek ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne odaklanacağını duyurmuştu. Devir anlaşması, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının da sahibi olan Can Grubu ile imzalanmıştı. Yapılan açıklamalarda, bu değişimin medya sektörüne yeni bir soluk kazandıracağı vurgulandı.

CİNER GRUBU CAN GRUBU'NA DEVREDİLDİ

Ekol Tv'nin haberine göre Rekabet Kurumu söz konusu devir işlemine onay verdi. Devir işlemleri sonrasında, Can Grubu'nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek. Can Grubu, yaptığı açıklamada, "Park Grubu'nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Yayın Holding'in yönetimi Can Grubu'na geçmiş oldu.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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