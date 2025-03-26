Rekabet Kurulu Opet hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, Opet hakkında bayileriyle yapmış olduğu anlaşmalar yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Opet'in bayilik sözleşmeleri yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu uygulamanın, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde kurgulanmasına yol açtığı kaydedildi.

SÖZLEŞMELERDE 5 YIL ŞARTI VAR

Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü ile intifa ve kira sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Bu çerçevede, dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabileceği vurgulanıyor. Dağıtıcıların, bayilerini beş yıldan uzun süreli anlaşmalara zorlamasının ise mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor. Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmada Opet'in bu uygulamalarla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek.