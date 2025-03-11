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Rekabet Kurulu'ndan İntema İnşaat'a 64,8 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu'ndan İntema İnşaat'a 64,8 milyon lira ceza
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Rekabet Kurulu, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ'ye uzlaşma sonucunda 64 milyon 812 bin 992 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada,İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ'nin, yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin ürün sunacağı bölge, yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmak ve bayilerine rekabet yasağıyla tek elden alım yükümlülüğü getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın uzlaşma ve taahhütle tamamlandığı aktarıldı.

"TAAHHÜT METNİ SUNULMUŞTUR"

Sunulan uzlaşma metniyle, yeniden satış fiyatının belirlenmesi iddiasına yönelik teşebbüse 64 milyon 812 bin 992 lira tutarında idari para cezası verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; "Şirket tarafından, bayilerin ürün sunacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunduğu iddiaları, farklı bayilerle imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğüne ilişkin taahhüt metni sunulmuştur. Sunulan taahhütlerin kabul edilmesine ve taahhütlerin, şirket bakımından bağlayıcı hale getirilerek yürütülen soruşturmanın anılan iddialar bakımından sonlandırılmasına karar verilmiştir."

"SÖZLEŞMELERİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ TADİL EDİLECEK"

Açıklamada, firma tarafından sunulan taahhütlere de yer verilerek, şunlar kaydedildi; "Bu kapsamda, farklı bayilik statüsündeki yeniden satıcılarla imzalanan sözleşmelerin ilgili hükümleri tadil edilecek. Yeniden satıcıların aktif ve pasif satış yapabileceği bölge ve müşteri gruplarına yönelik herhangi bir sınırlama bulunmadığı hususu açığa kavuşturulacak. Vitra satış noktaları ve tali satıcılara uygulanan prim sisteminin bölge tahsisi esası üzerine kurgulanmadığı netleştirilecek.

Satış noktaları veya tali satıcının, faaliyet gösterdiği bölge dışında yer alan yetkili satıcılardan yaptıkları alımların da prime tabi olduğunu açıklığa kavuşturan bir bilgilendirme yazısı yeniden satıcılarla paylaşılacak. İntema'nın farklı bayileri ile imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabeti kısıtlayıcı hükümlere yönelik, yetkili satıcılarla imzalanan Vitra Satış Noktası Sözleşmesi'nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü, 'gömme rezervuar' ürün grubu bakımından sözleşmeden çıkarılacak. İntema Yetkili Satıcılık, İntema Vitra Satış Noktası ile İntema Mutfak Yetkili Satıcılık sözleşmelerinin tek elden alım yükümlülüğüne ilişkin rekabeti kısıtlayıcı hükümleri ilgili sözleşmelerin tamamından çıkarılacak."

TAAHHÜTLER 4 AY İÇİNDE UYGULAMAYA KONULACAK

Açıklamada, söz konusu taahhütlerin kısa kararın tebliğinden itibaren 4 ay içinde uygulamaya konulacağına ve süresiz geçerli olacağına işaret edilerek, ayrıca şirketin yetkili satıcılarıyla imzaladığı Yetkili Satıcılık Sözleşmesi'nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğüne de bireysel muafiyet tanınabileceği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
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