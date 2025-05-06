Rekabet Kurulu, Hazır Beton Sektöründeki Kayıt Dışı Anlaşmaları İnceliyor

Rekabet Kurulunca, Ankara'da hazır beton alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan'ın başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Algan, soruşturmanın Ankara'daki bazı hazır beton üreticilerinin iş gücü pazarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı anlaşma/uyumlu eylem yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Güven Grup Hazır Beton Hafriyat İnşaat Madencilik Petrol Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, Kandemir Beton İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yiğit Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ticaret ünvanlı teşebbüslerin çalışan ücretlerine ilişkin rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle kanunu ihlal ettiklerini ve söz konusu eylemlerin bireysel muafiyetten yararlanamayacağını bildirdi.

Temsilci, söz konusu firmalara idari para cezası uygulanması talebinde bulundu.

Öte yandan, temsilci, soruşturmanın diğer tarafları olan, Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Belbeton Beton Elemanları Sanayi Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi, Kocalar Hazır Beton ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, M.M. Tiftik Kardeşler Nakliye İnşaat Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi, Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret Anonim Şirketi, Polat Hazır Beton ve Beton Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, S-Uysal Beton İnşaat Nakliyat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yu-Bet İnşaat Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zirve Gurup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, kanunu ihlal teşkil eden herhangi bir eylemleri tespit edilemediği için para cezası uygulanmasına yer olmadığını ifade etti.

Haklarında idari para cezası uygulanması talep edilen şirket temsilcileri, soruşturma kapsamındaki bulguları reddederek, ceza verilmemesi talebinde bulundular.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.