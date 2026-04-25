Regülasyon kalitesi enerji dönüşümünün hızını belirleyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, hem yapay zekanın kullanılması anlamında yoğun bir enerjiye hem de enerji yönetimi kapsamında yapay zeka algoritmalarına ihtiyaç olacağını söyledi.

Demircan, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, platformun düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Enerji arz güvenliğinin önemine işaret eden Demircan, 2050 yılına doğru bakıldığında görülecek manzaranın bugün yaşanmaya başlanılan durumlardan çok farklı olmayacağını dile getirdi.

Demircan, 2050 itibarıyla fosil yakıtların kullanımının neredeyse sonlanmış olacağını ifade ederek, geleneksel jeopolitik risklerin evrimleşmiş ve değişmiş olacağını kaydetti.

Özellikle elektrikli araçların, veri merkezlerinin, yapay zeka uygulamalarının ve akıllı sistemlerin giderek yaygınlaşacağını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda arz güvenliğini etkileyecek temel unsurlar nelerdir diye baktığımızda, ilk karşımıza çıkacak husus bence dijital arz güvenliği adı altında bugünden konuşmamız gereken hususlar. Gelecekte en önemli sıkıntı elektriğin varlığından ziyade bunun yönetişim şekli olacak. Burada fiziksel varlıktan ziyade elektriği yönetmek için kullanılacak olan dijital sistemlerin ağırlığı hissedilecek ve bu kapsamda siber güvenlik, veri ağları, veri depolama, veri akışları ve en önemlisi elektriğin elektrik sistemlerindeki algoritmalar olacak."

Demircan, ikinci hususun ise dağıtık sistemlerin güvenliğinin tartışılacağını, binlerce, on binlerce farklı noktadan sisteme enerji veren sistemlerin hem satıcı hem alıcı hem üretici pozisyonunda birçok farklı karakteristiği olan bir sisteme doğru evirileceğini anlattı.

Bu sistemin hem fiziksel anlamda iletim ve dağıtım altyapısı olarak çok daha fazla kullandırıIması ve geliştirilmesinin önemine değinen Demircan, "Birkaç noktadan arz güvenliğinin sağlandığı büyük santral kültüründen çoklu noktalarda çoklu modüllerde sistemin çalıştırılabilme yeteneğini hem kooperatif olarak kazanmak zorundayız hem de piyasa yapısı olarak buna adaptasyon sağlamak durumunda kalacağız." dedi.

Dağıtım sistem güvenliğinin, sistemin en önemli unsurlarından birisi haline geleceğinin altını çizen Demircan, üçüncü unsurun ise tahmin güvenliği olduğuna dikkati çekti.

"Doğanın, doğal koşulların size sunduğu üretimleri yapacaksınız"

Demircan, artık üretim tahminlerinde doğayla barışık bir tahmin sürecine girdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Doğanın, doğal koşulların size sunduğu üretimleri yapacaksınız. Tabii ki bu üretim tahminleri sizin talep tahminlerinizi anlık karşılamak zorunda. Bu kapsamda dağıtık bir sistem içerisinde yenilenebilir ağırlıklı bir portföy yönetiyorsunuz ve bu portföyünüzün de büyük bir kısmı doğanın şartlarıyla değişiyorsa, üretim kabiliyetinizi doğanın, üretimin ve tüketimin çok daha iyi tahmin edilmesini beraberinde getirecek. Demek ki bu tahmin sistemleri özellikle verilerin çok daha iyi kullanılması, bu verilerin de aynı zamanda sistem içerisinden dijital yollarla toplanması. Dijital arz güvenliğinin bir parçası da bu, sistemin kendi içerisinde kendisine gerekli olan verileri üretebilme yeteneğinin ayrıca inşa edilmesi gerekiyor. Bu da akıllı sistemlerin çok daha yoğun olarak kullanılması gerektiğini bize söylüyor. Tabii ki bu verilerden hareketle çok daha iyi modellemeler yapmak zorunda kalacaksınız. Bu modellemeler kurumsal olarak sizin üretim portföyünüzü ve tüketim portföyünüzde match etmek (dengelemek) zorunda olacak"

Demircan, bu modellerin geliştirilmesinin artık sadece bir ya da birden fazla değişkenin dışında doğal koşullara bağlı olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz yıla nazaran çok daha fazla suyun gelmesinden dolayı şu anda hidrolik kapasitelerimiz ful çalışıyor. Bu şu anlama geliyor, doğa size ne kadar müsaade ediyorsa enerjiniz bir süre sonra anca o kadar olacak." dedi.

Modelleme kabiliyeti geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

"Üçüncüsü ise başlayan bir süreçten bahsediyorum. Yapay zeka uygulamaları, yine önümüzdeki dönemlerde enerji sektöründe çok yüksek miktarda, çok ağırlıklı miktarda var. Tüm bu hususları entegre ve senkronize değerlendirebilecek yapay zeka algoritmalarının çok hızlı geliştirilmesi gerçekleştirilecek. Hem yapay zekanın kullanılması anlamında yoğun bir enerjiye ihtiyacınız olacak hem de enerji yönetimi kapsamında yapay zeka algoritmalarına ihtiyacınız olacak. Tabii ki bütün bunları üst üste koyduğumuzda, gelecekte bizi bekleyen bilinmezlikler de dahil olmak üzere bu konunun başarısı çok net söylemek istiyorum. Regülasyon yeteneğinizle doğrudan alakalı olacak. Regülasyon kalitesini ne kadar yükseltebilirseniz, kalitesini ne kadar geliştirebilirseniz, sizin bu konudaki adaptasyon yeteneğiniz, yeni sistemle entegre ve senkron olma yeteneğiniz o kadar hızlı oluşacak."

Demircan, regülasyonun tüm bu süreçte sisteme önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.