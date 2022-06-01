Red Bull, Pitaya Lezzeti ile 2022 yazını kanatlandıracak - Haberler

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Red Bull, Pitaya Lezzeti ile 2022 yazını kanatlandıracak

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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Red Bull, Pitaya Lezzeti ile 2022 yazını kanatlandıracak

Red Bull, bu yaza özel olarak pitayanın daha önce denenmemiş, yepyeni ve egzotik aroması ile bir araya getirdiği yeni ürünü Red Bull Summer Edition Pitaya Lezzeti'ni tüketicinin beğenisine sundu.

Red Bull, bu yaza özel olarak pitayanın daha önce denenmemiş, yepyeni ve egzotik aroması ile bir araya getirdiği yeni ürünü Red Bull Summer Edition Pitaya Lezzeti'ni tüketicinin beğenisine sundu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull enerjisiyle pitaya lezzetini aynı kutuda buluşturan bu yazın yeni lezzeti 15 Mayıs itibarıyla raflardaki yerini aldı.

Red Bull Summer Edition Pitaya Lezzeti sadece bu yaz için sınırlı sayıda üretildi.

Red Bull Summer Edition Pitaya Lezzeti, şeftali, yaban mersini, tropikal meyve, hindistan cevizi & açai, lezzetlerinin ardından, Editions ailesinin beşinci üyesi olarak yazı kanatlandırmak isteyenlere eşlik edecek.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

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