Red Bull, İstanbul Adalar'da 'Geç Kalma' Yarışı Düzenliyor

Red Bull, 5 Ekim'de İstanbul Adalar'da bisiklet tutkunlarına yönelik "Geç Kalma" yarışı düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, Shimano ve Segway iş ortaklığında gerçekleştirilecek etkinlikte, yalnızca en hızlı katılımcılar bir sonraki etaba geçme hakkı kazanacak.

Büyükada'dan başlayacak yarış Burgazada ve Heybeliada etaplarıyla sürecek, ardından Büyükada'daki finalle sona erecek. Katılımcılar, her adada belirlenen parkuru tamamladıktan sonra gemiye zamanında ulaşmaları halinde bir sonraki adaya geçebilecek.

Yarışta 250 sporcu arasından ilk 100 kişi Burgazada'ya geçmeye hak kazanacak. Burgazada'da bu sayı 70'e, Heybeliada'da ise sadece 30'a düşecek. Etaplar arasında ulaşım gemiyle sağlanacak, ancak gemiye yetişemeyen sporcular yarış dışı kalacak.

Zamana karşı yarış

Hız, dayanıklılık ve stratejinin ön planda olduğu yarışta, kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk üçe giren sporcular ödüllendirilecek. Ayrıca Burgazada etabında zirve tırmanış liderine, Heybeliada etabında en hızlı performansı sergileyen sporcuya ve amatörler kategorisinde en uzun mesafeyi kat eden bir kadın ve bir erkek yarışmacıya ödül verilecek.

Yarışa katılmak isteyen ve 18 yaşını doldurmuş kişiler, detaylı bilgilere ve başvuru formuna Red Bull'un internet sitesinden ulaşabiliyor.