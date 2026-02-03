Haberler

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayı için ekmek fiyatının değişmeyeceğini, ramazan pidesinin ise kilogramda en fazla 100 liradan satılacağını açıkladı. Geçen yıl 81 lira olan kilogram pideler bu yıl yüzde 23 artışla 100 lira olarak belirlendi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını, ramazan pidesinin ise Türkiye genelinde, geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı azami 100 liradan satışa sunulacağını söyledi.

Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek ve ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde pidenin kilogram fiyatının geçen yıl 81 lira olarak uygulandığını ifade eden Balcı, "Bu sene soframızın vazgeçilmezi ramazan pidesi Türkiye genelinde, geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira azami fiyat olarak satışa sunulacak." dedi.

Ankara ve İstanbul'da pide 25 liradan satılacak

Balcı, söz konusu fiyatı belirlerken halkın alım gücünü ve enflasyonu dikkate aldıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene Ankara'da 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak. Bu yıl başta büyükşehirlerde, Ankara ve İstanbul'da 250 gramı 25 liradan, Antalya, Aydın ve Denizli'de 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak. 300 gramı 30 liradan satışa sunulacak olan yerler var. Büyük vilayetlerimizde 250 gramı 25 liraya satılırken bazı işletmelerimizde 350 gramı 35 liradan satılabilir. Bu da o fırının özelliğinden kaynaklanan bir durum. Fakat kilogram anlamında Türkiye'nin hiçbir yerinde sade pide 100 liranın üzerinde olmayacak."

Ekmeğin yeni fiyatı mart ayında belirlenecek

İşçilik ve işletme maliyetlerinin artmasına rağmen bu yıl ocak ayında ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirten Balcı, "İşçilik ücretlerinin arttığı biliniyor, işletme giderlerimizde artış var. Fırıncı esnafı olarak ramazan ayında da ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edecek." diye konuştu.

Balcı, ekmek fiyatlarında şubatta da değişiklik olmayacağının altını çizerek, mart ayının sonlarına doğru enflasyonu ve halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak Ticaret Bakanlığıyla "en makul fiyatı" belirleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
500

