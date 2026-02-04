İstanbul'da Gıda Denetimleri Artırıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ramazan ayı öncesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla il genelinde 800'ü aşkın personelle denetim gerçekleştirdi.

Bayrampaşa ilçesindeki denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; işletmelerin kayıt belgeleri, karekodları, satışa sunulan gıdaların etiket bilgileri ile depolama ve satış aşamalarındaki muhafaza şartlarını incelerken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de özellikle temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketiciyi mağdur eden piyasa bozucu uygulamalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulama, işlem ve fiyatlamalarla ilgili işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı.

Denetimler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, il genelinde yürütülen denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Parıldar, İstanbul'da 800'ü aşkın gıda kontrol görevlisiyle 39 ilçede sahada olduklarını belirterek, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 136 bin gıda işletmesi bulunduğunu ifade eden Parıldar, 2025 yılı itibarıyla 230 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu denetimler kapsamında 10 binden fazla işletmede mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiğini belirten Parıldar, söz konusu işletmelere toplamda 620 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını aktardı.

Parıldar, il kontrol planları ve denetimler sırasında ihtiyaç duyulan durumlarda 8 bini aşkın gıda numunesinin alınarak bakanlık laboratuvarlarında analiz edildiğini, analizler sonucunda 500'ü aşkın ürün hakkında idari yaptırım uygulandığını belirterek, 290 işletme hakkında faaliyetten men kararı alındığını, güvenilir olmayan ve insan sağlığını tehlikeye düşüren gıda arzında bulunduğu tespit edilen 95 işletmenin ise savcılığa bildirildiğini ifade etti.

Denetimlerin marketler üzerinde de yoğun şekilde devam ettiğini belirten Parıldar, "Bugün itibarıyla marketler üzerinde de denetim yapıyoruz. İstanbul'da 25 bini aşkın market faaliyet gösteriyor. Bu işletmelere yönelik olarak 2025 yılında 50 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 bin 700 işletme hakkında denetim raporları doğrultusunda idari işlem uyguladık." dedi.

Yeni yılın ilk ayı itibarıyla da denetimlerin devam ettiğini belirten Parıldar, "Ocak ayı itibarıyla 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Sayın Bakanımızın da her ortamda dile getirdiği üzere gıdada toleransımız yok. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya erişmesi adına yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. 39 ilçede halihazırda denetimlerimiz sürüyor." diye konuştu.

Parıldar, denetimlerde karekod uygulamasının önemine de dikkat çekerek, "2025 yılı temmuz ayından itibaren karekod uygulamasına geçtik. Bu uygulama, 'en iyi denetçi bilinçli tüketicidir' anlayışımızın önemli bir parçasıdır." dedi.

Toplu satış yerleri, marketler, lokantalar ve kafeteryalarda karekod sisteminin aktif olarak kullanıldığını belirten Parıldar, "Tüketicilerimiz, 'Tarım Cebimde' uygulamasını telefonlarına indirip karekodu okuttuklarında, işletmenin adres ve kimlik bilgileriyle birlikte kontrol görevlilerimizin o işletmeyi en son ne zaman denetlediğini görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Karekod uygulamasının sürekli geliştirildiğini vurgulayan Parıldar, "Uygulamamızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda tüketicilerimize daha fazla bilgi sunacağız." dedi.

"37 ekiple, 28 ilçede, 95 personelimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz"

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de denetimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak başta temel gıda ürünleri olmak üzere fahiş fiyat, fiyat etiketi ve stokçuluk gibi konularda 81 ilde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Menteşe, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Menteşe, "Ramazan ayı öncesinde ve ramazan ayı boyunca devam edecek koordineli denetimlerimize başladık. Bu çalışmalar ramazan ayı sonuna kadar devam edecek. Tespit ettiğimiz eksiklikler doğrultusunda gerekli idari işlemleri uygulayacağız." dedi.

Bayrampaşa'da gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi veren Menteşe, "Yaklaşık üç markette yaptığımız incelemelerde 59 üründe fiyat etiketi bulunmadığını tespit ettik ve bunlarla ilgili idari işlem uyguladık. Ayrıca 11 üründe makul olmayan fiyatlama tespit ederek haksız fiyat tutanağı düzenledik. Sebze ve meyvede ürün künyesi bulunmayan 5 ürünle ilgili de işlem başlattık." diye konuştu.

Kent genelindeki çalışmalara da değinen Menteşe, "Bugün 37 ekiple, 28 ilçede, 95 personelimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın denetim verilerini de paylaşan Menteşe, 2025 yılı boyunca yaklaşık 46 binin üzerinde market ve restoranın denetlendiğini, bu denetimlerde yaklaşık 9 milyon ürünün incelendiğini, haksız fiyat kapsamında yapılan denetimlerde ise 17 bin 509 iş yerinde 79 bin 382 ürünün Bakanlığa bildirildiğini aktardı.