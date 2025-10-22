Ramazan Erkoyuncu PANKOBİRLİK Başkanlığına Yeniden Seçildi

PANCAR Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin (PANKOBİRLİK) 53'üncü Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ramazan Erkoyuncu oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Türkiye'deki Pancar Ekicileri Kooperatifleri'nin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin (PANKOBİRLİK) 53'üncü Seçimli Olağan Mali Genel Kurulu, birliğin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurula, bakanlık temsilcileri, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri ile Türkşeker'in temsilcileri ve üyeleri katıldı. Genel Kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından divan teşekkül ettirildi ve Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divanın oluşmasının ardından kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birliğin faaliyetlerini anlatarak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

'ŞEKER SEKTÖRÜ İÇİNDE BULUNDUĞU DAR BOĞAZDAN KURTARILMALIDIR'

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 53'üncü Mali Genel Kurul'un hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Erkoyuncu, günümüzde özellikle tarıma dayalı sektörlerin ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Ülkemizin genel ekonomik yapısından kaynaklı sıkı para politikaları uygulanıyor. Kooperatiflerin genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu geçiş dönemlerinde ortaya çıkan devlet politikaları beklentilerimizi tam olarak karşılayamıyor. Milli ekonomimizin temel direği olan tarımsal üretim ve buna bağlı gıda sanayisi maalesef bundan olumsuz etkileniyor. Kırsal nüfusun yerinde kalması gıda sanayisinin ayakta kalmasıyla mümkündür. Ülkemizin stratejik üretim üsleri olan şeker fabrikalarının çok zor bir süreçten geçtiği aşikardır. Devletimiz sermayesini tabana yayarak tarımsal üretimin emniyet subabı olan başta şeker fabrikaları olmak üzere tarla ve hayvancılık temelli tüm işletmeleri gözetmeli, desteklemelidir" dedi.

'TARIM BAKANIMIZ ÇOK İLGİLİ ANCAK İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ELDE EDEMİYORUZ'

PANKOBİRLİK'in tarıma dayalı sivil toplum kuruluşları arasında en büyük ve en etkili yapılardan biri olduğunu hatırlatan Erkoyuncu, "Ayda birkaç kez devletin ilgili kurumlarıyla görüşüyor, önerilerimizi iletiyoruz. Tarım Bakanımız çok ilgili kendisine teşekkür ediyoruz ancak sektör temsilcileri olarak istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz" dedi.

Son olarak istişare ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Erkoyuncu, "Bundan sonra yılda iki kez başkan veya yönetimden bir temsilciyle bir araya gelip istişare toplantıları yapalım. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşalım. Çünkü tarım iyi durumda değil, bu süreci birlikte aşmalıyız" diye konuştu.

RAMAZAN ERKOYUNCU OYBİRLİĞİYLE YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Bu yıl seçimli olarak gerçekleştirilen genel kurulda 31 Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri ile Türkşeker'in temsilcileri oy kullandı. Açıklanan sonuçlara göre mevcut PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi. Erkoyuncu, "Beni çok mutlu ettiniz, hepinize çok teşekkür ederim. Elimden gelen tüm gayreti yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte yapmaya söz veriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.