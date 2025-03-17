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Ramazan Bayramı Öncesi Gaziantep'te Ticaret Denetimleri Devam Ediyor

Ramazan Bayramı Öncesi Gaziantep'te Ticaret Denetimleri Devam Ediyor
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Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde Gaziantep'te haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimleri sürdürüyor. 8 ekip, 60 iş yerinde 5 bin ürünü kontrol etti.

Ticaret Bakanlığınca Ramazan Bayramı öncesinde 81 ilde başlatılan denetimler, Gaziantep'te de aralıksız devam ediyor. Haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve tüketiciyi korumak amacıyla yapılan denetimler kapsamında, kent genelinde 8 ekip sahada aktif olarak görev alıyor.

Ekipler, tüm ilçelerde günlük denetimler gerçekleştirirken, Ticaret Bakanlığının "Fahiş Fiyat Artış Mobil Uygulaması" üzerinden gelen şikayetler de titizlikle inceleniyor. Denetimlerde özellikle temel gıda ve tüketim ürünleri başta olmak üzere, yaklaşık 60 iş yerinde 5 bin ürün kontrol edildi.

Yetkililer, haksız fiyat artışı tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanacağını belirterek, vatandaşların şikayetlerini bildirmeleri için çağrıda bulundu. Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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