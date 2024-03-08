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Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatları Sabitlendi

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Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca Derneğe üye marketlerde kırmızı et fiyatları sabitlendi. Ankara PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 354 liradan satılıyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca Derneğe üye marketlerde kırmızı et fiyatları sabitlendi.

Söz konusu protokol çerçevesinde, ramazan ayında vatandaşların kırmızı eti piyasa fiyatının altında temin etmeleri için fiyatlar sabit tutulacak.

Ankara PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 354 liradan satılıyor. Uygulamanın başlamasıyla vatandaşlar da alışveriş için tercihlerini bu marketlerden yana kullanıyor.

"Çok yerinde ve doğru bir karar"

Abidinpaşa'daki bir marketin müdürü İbrahim Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, söz konusu uygulamanın vatandaşları da memnun ettiğini söyledi.

Ünsal, kıymanın kilogram fiyatını 324 liradan, dana kuşbaşının fiyatını ise 354 liradan satışa sunduklarını dile getirerek, uygulamanın ardından et reyonlarında hareketlilik görüldüğünü söyledi.

Vatandaşların sabit fiyatlı etleri tercih ettiğini bildiren Ünsal, uygulamaya katkıda bulunanlara teşekkür etti. Ünsal, "Çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

ESK ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına İstanbul'da da başlanmıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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