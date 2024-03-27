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Ramazan Ayında Güllaç İftar Sofralarını Süslüyor

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Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, tezgahları süslüyor. Güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hafif bir tatlı olması sebebiyle iftarda vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan en renkli tatlılardan güllaç, Ramazan ayında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilen güllaç, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor.

"Ürünlerin kesinlikle taze olması gerekiyor"

Güllacın yapım aşamasındaki püf noktalara değinen 33 yıldır mutfak şefi olan Fatih Türk, "Gerekli sütün, şekerin ve tabii bu arada güllacın da yapraklarının çok iyi olmasına dikkat ediyoruz. Fıstıklı veya cevizli, fındıklı yapıyorsak bu aldığımız kuruyemişlerin taze olmasına çok dikkat etmeliyiz. Taze olması gereken en önemli bir diğer malzeme ise üzerine dökülen krem şanti, çilek gibi ürünlerin kesinlikle taze olması gerekiyor" dedi.

"Fiyat aralığı 280 lira ile 550 lira arasında değişiyor"

Fatih Türk, güllacın yapımıyla ilgili bilgi vererek, "Evde yapmak için yaklaşık 1 litre süte 350 gram toz şeker, çok az miktarda vanilya kullanarak yaklaşık 6 yaprak da güllaç, evde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sütü ocağa koyuyorsunuz. Süt kaynama aşamasındayken şekeri ilave ediyorsunuz. En son olarak da tekrardan yaprakları tek tek ıslatıp tek tek tepsiye döşüyoruz. Üzerini de en son güzel bir şekilde süslüyoruz. Bu şekilde güllacımızı sunuyoruz. Güllacın kilogram fiyatı da 280 lira ile 550 lira arasında değişmektedir" şeklinde konuştu.

"Ramazan ayında tercih edeceğimiz gayet sağlıklı bir tatlıdır"

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Merve Sena Nazlı ise, "Güllaç, Ramazan ayında tercih edeceğimiz gayet sağlıklı bir tatlıdır. Hem güllaç yaprakları içerisinde bulunan sütten kaynaklı protein de yüksektir. İçerisine az miktarda şeker koyarak ve üzerine nar taneleri ilave ederek aynı zamanda antioksidan içeriği yüksek bir tatlı haline getirebilirsiniz. Bunu da haftada bir iki gün şeklinde ara öğününüzde iftardan böyle 1 saat sonrasında tercih edebilirsiniz. Güllaç ne kadar sağlıklı, tatlı alternatif desek de yine kilo problemi olan, tansiyon problemi olan ya da yaşlılarda şeker hastalarında tüketilmesi yine kan şekeri dengesini bozabilecektir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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