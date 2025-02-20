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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL'den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL'den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi için belirlenen fiyatları paylaştı.

370 GRAMLIK PİDE 30 TL

Buna göre geçen yıl 340 gramı 20 TL'den satılan pidenin yeni fiyatı 30 TL oldu. Ayrıca pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı. Diğer yandan Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide, geçen yıl 15 TL'den satılıyordu.

250 GRAM PİDENİN YENİ FİYATI 20 TL

Bu sene ise bu rakam 250 gramlık Ramazan pidesi için 20 TL olarak belirlendi. Böylelikle yüzde 35'lik bir zam gelmiş oldu.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

vay son dakika ha pidenin fiyatı sizin editörler 15 yaşında falan mı

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Pide fiyatını konuşacak kadar çapsız bir ülkesiniz.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ekmek dolapların yanına tartı konulmali alırken tartmali acaba gerçekten 370 gram mi yoksa değil mi diye belki 370 diyorlar ama asla o ölçüde olmuyordur

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