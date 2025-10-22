Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Bir vatandaş, geçen ay borsadan kazandığı parayla aldığı altınları bugün bozdurarak yeniden borsaya yöneldi. Söz konusu yatırımcının paylaştığı görüntü, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişi bir kez daha gözler önüne serdi.

1 KİLOGRAM ALTINDA 1 MİLYON TL'Yİ AŞAN FARK

Paylaşılan verilere göre; 15 Eylül 2025'te 1 kilogram altının fiyatı 4 milyon 929 bin TL iken, 16 Ekim 2025 itibarıyla 5 milyon 949 bin TL'ye yükseldi. Bu artışla birlikte sadece bir ayda 1 milyon 20 bin TL fark oluştu.

YATIRIMCILARDA YÖN DEĞİŞİMİ

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından bazı yatırımcıların kâr satışına giderek yeniden borsaya döndüğü görülüyor. Uzmanlar, son dönemde altındaki volatilitenin artmasıyla birlikte kısa vadeli yatırımcıların borsa ve döviz piyasasına yöneldiğini belirtiyor.

ALTINDAKİ RALLİ DEVAM EDER Mİ?

Ekonomistlere göre küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve faiz indirimi beklentileri, altına olan talebi artırmayı sürdürüyor. Ancak uzmanlar, bu seviyelerde dikkatli hareket edilmesi gerektiği konusunda yatırımcıları uyarıyor.