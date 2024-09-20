Üye Girişi
Haberler

Rahmi Koç: Vehbi Koç Vakfı'nın Kuruluş Süreci ve Koleksiyonerlik Tutkusu

Rahmi Koç: Vehbi Koç Vakfı'nın Kuruluş Süreci ve Koleksiyonerlik Tutkusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri podcast serisinin ikinci bölümünde Rahmi Koç, babası Vehbi Koç'un vakfı kurma sürecini ve koleksiyonerlik tutkusunun başlangıcını anlattı. Koç, Türkiye'de benzer bir yardım sisteminin kurulması gerektiğine nasıl karar verdiğini ve müze kurma fikrini de paylaştı.

Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri podcast serisinin ikinci bölümünde Koç Holding Şeref Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi Koç konuk edildi.

Vehbi Koç Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rahmi Koç, podcastte, babası Vehbi Koç'un vakfı kurma sürecini ve koleksiyonerlik tutkusunun nasıl başladığını anlattı.

Koç, Vehbi Koç'un Amerika'da gerçekleştirdiği gözlemlerden bahsederek, üniversitelerin, hastanelerin ve müzelerin büyük vakıflar tarafından finanse edildiğini gördükten sonra Türkiye'de benzer bir yardım sisteminin kurulması gerektiği kararına vardığını belirtti.

Bu süreçte Vehbi Koç'un 16 yıl boyunca çalıştığını ve sonunda Vehbi Koç Vakfı'nın kurulduğunu ifade eden Rahmi Koç, "Vakfın geliri, Koç Holding'in gelirinin yüzde 10'u ile finanse ediliyor. Vehbi Koç Lisesi, Koç Üniversitesi, Amerikan Hastanesi ve müzelerimizin yanı sıra desteklediğimiz diğer kuruluşlar ve vakıflar da bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koleksiyonerlik tutkusunun babasının kendisine hediye ettiği oyuncak trenle başladığını aktaran Rahmi Koç, bu ilginin zamanla büyüyerek müze kurma fikrine dönüştüğünü ve Türkiye'de endüstriyel hayata yönelik önemli bir müzenin temellerinin atıldığını anlattı.

1958-1959'a Otosan'ı kurmak için Detroit'e gönderildiklerini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Otosan'ın makinelerinden Ford'a sipariş etmek üzere… Üç hafta kaldık. Henry Ford Müzesi vardı. Vaktim boş olduğunda bu müzeye giderdim. Otomobilin seri imalat olarak dünyaya yayılması Henry Ford sayesinde olmuştur. Müzesi, geniş, kapsamlı ve tam Amerikan hayatını aksettiren bir müzeydi. Türkiye'ye geldik. 'Biz de bir müze kuracağız, kendi sanayimizden artan şeyleri koyalım' dedik. Türkiye'nin endüstriyel hayatına yönelik hiçbir şey kalmamıştı. Bulabildiklerimiz ya yurt dışından ithal edilenlerdi ya da yurt dışından aldık, getirdik. 7'den 70'e kadar, hatta şimdi hayat uzadı 5'ten 90'a kadar alakasını çekecek nitelikte olmalıydı, öyle de oldu. Bizim müzede tüm ailenin ilgisini çekecek şeyler var."

Podcastin tamamına Vehbi Koç Vakfı'nın YouTube hesabından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

istanbul

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

"Türk Escobar" cezaevinde öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });