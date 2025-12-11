Quick Sigorta ve senCard'tan sağlık sigortacılığı alanında işbirliği

Maher Holding iştiraki Quick Sigorta ve Bupa Acıbadem Sigorta'nın sağlık odaklı üyelik programı senCard arasında, sağlık sigortacılığı alanında stratejik işbirliğine imza atıldı.

Quick Sigorta ve senCard arasında gerçekleştirilen işbirliği, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Toplantıda verilen bilgiye göre, işbirliği kapsamında Quick Sigorta'nın sağlık sigortası müşterileri, senCard'ın hizmet platformuna erişim sağlayacak.

Bupa Acıbadem Sigorta, sigorta şirketlerinin sürdürülebilir büyümesini ve finansal dayanıklılığını destekleyen bir risk yönetimi çerçevesi sunuyor. Bu kapsamda oluşturulan model, sadece bir operasyonel entegrasyon değil, "risk yönetimi", "finansal koruma", "ölçeklenebilirlik" ve "operasyonel mükemmellik" açısından örnek bir yapı niteliği taşıyor.

İşbirliği, Quick Sigorta'nın sağlık sigortacılığı hedeflerine sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlayarak, müşteri deneyimini kendi vizyonu doğrultusunda şekillendirmesine olanak tanıyor.

Türkiye'ye yayılmış 8 bin acente

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, toplantıda yaptığı konuşmada, sigortacılık sektöründe dönüşümün hızlandığı bir dönemde olduklarını ve sigortalıların beklentilerinin artık klasik sigorta teminatlarının çok ötesine geçtiğini söyledi.

Bu dönüşümü, sigortalıların hayatına değer katan yenilikçi çözümlerle şekillendirmeyi önemsediklerini belirten Yaşar, "senCard ile kurduğumuz işbirliğini, tam da bu vizyonun güçlü bir adımı olarak görüyorum. senCard'ın hizmet kalitesi ve dijital kolaylıkları, Quick Sigorta'nın Türkiye'ye yayılmış 8 bin acentesi ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla birleştiğinde müşterilerimize daha erişilebilir, daha bütüncül ve daha güven veren bir sağlık deneyimi sunacağız." şeklinde konuştu.

Yaşar, ortaklığın, sigortacılıkta bekledikleri dönüşümün önemli bir parçası olacağına inandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Amacımız yalnızca güvence sunmak değil, sigortalılarımızın sağlık yolculuklarında yanlarında yürümek, onların günlük yaşamına dokunan gerçek bir değer yaratmak. senCard ile attığımız bu adımın, hem sigortalılarımızın yaşam kalitesine hem de sektörün insan odaklı gelişimine anlamlı katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

"İşbirliği yalnızca bir operasyonel entegrasyon değil"

Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Aslıhan Duymaz da işbirliğinin stratejik önemine değinerek, "Quick Sigorta ve senCard arasındaki stratejik işbirliğinin, sağlık sigortacılığında yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Duymaz, reasürör kimlikleriyle sektörün finansal dayanıklılığını artırmayı, yenilikçi ürünlerin güvenle hayata geçmesini desteklemeyi ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan sağlam bir risk paylaşım zemini oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Uzun yıllardır yalnızca sağlık sigortacılığına odaklanan bir kurum olarak, reasürans alanındaki uzmanlıklarını sigorta şirketlerinin gelişimine ve sektörün sağlıklı işleyişine değer katacak şekilde kullandıklarını dile getiren Duymaz, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği, yalnızca bir operasyonel entegrasyon değil, aynı zamanda risk yönetimi, finansal koruma ve sürdürülebilir ölçeklenme açısından sektör için önemli bir model niteliği taşıyor. Biz de bu yapının arkasındaki reasürör olarak, Quick Sigorta'nın müşteri odaklı yaklaşımını ve senCard'ın 'Sağlıklı ve Mutlu Yaşam Danışmanı' vizyonunu güçlü bir finansal ve teknik çerçeveyle desteklemekten memnuniyet duyuyoruz."

"Sektörde yeni bir değer alanı yaratacak"

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da kuruluşlarından bu yana sigorta sektörüne hız, dinamizm ve yenilik getirmeyi kendilerine misyon edindiklerini dile getirdi.

Özsoy, dijital sigortacılığın öncüsü konumları, yaygın acente ağlarıyla sigortalıların hayatını kolaylaştıran çözümler üretirken, her zaman onların ihtiyaçlarını doğru anlamaya ve beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunmaya odaklandıklarını vurguladı.

İşbirliğinin, müşteri odaklı yaklaşımlarının güçlü bir yansıması niteliğinde olduğuna işaret eden Özsoy, şöyle devam etti:

"Bu adımla sağlık sigortalılarımıza yalnızca bir teminat paketi değil, yaşam kalitesini artıran, geniş anlaşmalı kurum ağı ve yenilikçi uygulamalarla desteklenen bütüncül bir sağlık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Quick Sigorta'nın güçlü acente ağıyla Bupa Acıbadem Sigorta'nın sağlık sigortacılığındaki köklü tecrübesinin birleşmesi, sektörde yeni bir değer alanı yaratacak.

Bu ortaklığın, sigortalılarımıza sunduğumuz hizmeti daha ileriye taşıyacağına ve geleceğin sigortacılık vizyonunu birlikte şekillendirmemize katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hedefimiz, hem sigortalılarımıza yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmak hem de sektördeki güçlü konumumuzu uzun vadeli stratejik işbirlikleriyle daha da pekiştirmektir."