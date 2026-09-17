Quick Finans ağustos ayı 2. El Oto Raporu'nu yayımladı

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Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun ağustos ayına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 daralarak 81 bin 31 adet olarak gerçekleşirken, geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi.

Ocak-ağustos dönemindeki satışlar ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 daralarak 719 bin 996 adet oldu.

Ayrıca 15 yaş ve 350 bin kilometre sınırına kadar olan 2. el oto satışları, ağustosta geçen ay seviyelerinde gerçekleşirken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 geriledi. Ocak-ağustos döneminde de satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 daraldı.

Otomotiv pazarı genelinde daralma devam ederken, 2. el pazarının sıfır kilometre pazarına kıyasla daha dirençli bir görünüm sergilediği görüldü.

Jeopolitik gelişmelerle yükselen akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak, düşük kullanım maliyeti yanında araç fiyatlarındaki vergi avantajları tüketicilerin elektrikli araçlara yönelimini destekliyor.

Genel görünüm, sıfır kilometre otoda zayıflığını koruyan talebe karşın, 2. el oto pazarının daha dirençli seyrettiğini ve elektrikli araçların ise pazar içerisindeki öneminin giderek arttığını ortaya koyuyor.

İkinci el otomobil pazarında temmuzda görülen toparlanmanın ardından, ağustosta satışlar büyük ölçüde yatay seyir izledi.

Temmuzda 342 bin 305 adet olarak gerçekleşen satışlar, ağustosta 340 bin 829 adet oldu. Böylece temmuz ayında yakalanan satış hacmi ağustosta da büyük ölçüde korundu.

Yıllık bazda ise satışlar, ağustos 2025'teki 358 bin 941 adede kıyasla yaklaşık yüzde 5 azaldı. Yıllık daralmanın temmuzdaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 5'e gerilemesi, geçen yıla kıyasla farkın belirgin şekilde daraldığını ve pazarda dengelenme eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

İkinci el otomobil pazarında stokta kalma süreleri sabit kaldı

Ağustosta ikinci el otomobil pazarında stokta kalma süreleri bir önceki aya göre değişim göstermedi. Pazar ortalaması 49 gün seviyesinde kalırken, binek otomobillerde 49 gün, ticari araçlarda ise 46 gün olarak gerçekleşti.

İkinci el hafif ticari araç pazarında temmuz ayında görülen hareketliliğin ardından, ağustosta satışlar sınırlı bir gerileme gösterdi. Temmuzda 46 bin 660 adet olarak gerçekleşen satışlar, ağustosta 45 bin 923 adede gerileyerek aylık bazda yaklaşık yüzde 2 düşüş kaydetti.

Yılın ilk 8 aylık görünümünde satışların genel olarak 45-50 bin adet bandında hareket ettiği görülüyor. Şubat ve mayıs aylarında 49 bin adedin üzerine çıkan pazar, sonraki aylarda daha dengeli bir seyir izledi. Ağustos verileri de ikinci el hafif ticari araç pazarında yatay seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

Temmuzda 7 bin 498 adet olarak gerçekleşen satışlar, ağustos ayında 8 bin 439 adede yükselerek aylık bazda yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi. Böylece ağustos, yılın en yüksek ikinci el elektrikli araç satışıyla zirveye ulaşılan ay oldu.

Yılın ilk aylarında 5-6 bin adet seviyelerinde seyreden satışların mart ayından itibaren 7 bin adet bandına ulaşması, elektrikli araçlara yönelik ikinci el talebinin güçlendiğini gösteriyor.

Temmuz ve ağustosta art arda yaşanan yükseliş ise pazardaki ivmenin yılın ikinci yarısında hızlandığına işaret ediyor. Veriler, ikinci el elektrikli araçlara yönelimin artmaya devam ettiğini ve pazarın büyüme eğilimini koruduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA