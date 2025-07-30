QNB Bank hisseleri 15 Ağustos'ta işleme kapatılacak
QNB Bank, Enpara Bank bölünmesi kapsamında önemli bir adım atıyor. Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, QNB Bank paylarının işlem sırası 15 Ağustos 2025 tarihinde geçici olarak kapatılacak. QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımı tamamlandıktan sonra hisseler, yeniden işleme açılacak.
QNB Bank yatırımcılarını ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Borsa İstanbul, QNB Bank'ın Enpara Bank ile ilgili bölünme işlemleri nedeniyle 15 Ağustos 2025 tarihinde işlem sırasının kapatılacağını duyurdu.
15 AĞUSTOS'TA İŞLEMLER DURDURULACAK
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, QNB Bank paylarının işlem sırası, şirketin talebi doğrultusunda ve takas süresi dikkate alınarak 15 Ağustos 2025 seans öncesinde geçici olarak kapatılacak. Yani son işlem günü 14 Ağustos 2025 olacak.
Bu geçici kapatma, QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtım süreci kapsamında gerçekleştirilecek. Pay dağıtımının tamamlanmasının ardından, QNB Bank hisseleri yeniden işleme açılacak. İşleme açılma tarihi ise Borsa İstanbul'un yapacağı yeni KAP duyurusuyla bildirilecek.