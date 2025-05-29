QFlats'te temel atıldı

QFlats projesinin temel atma töreni, 28 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kurtköy'de gerçekleştirildi. Maher Holding çatısı altındaki QC İnşaat ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, sigorta destekli güvenli konut modeliyle Türkiye'de yeni bir dönemin habercisi oldu.

Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Allianz Teknik, Tepe İnşaat, QC İnşaat, Entegre Proje Yönetim ve Tago Architects gibi sektörünün önemli kurumlarının güç birliğiyle MHR GYO tarafından geliştirilen QFlats, bina tamamlama sigortası, deprem mühendisliği analizi ve kurumsal denetim süreçleriyle desteklenen örnek bir yapı modeli sunuyor.

Törene, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Maher Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Maher Holding Yatırımlar ve İştirakler Başkanı Volkan Yıldız, Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Doğan, Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, Allianz Teknik ve Risk Mühendisliği Direktörü Doktor Ceyhun Eren, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları ve Proje Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Murat Kan, MHR GYO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gülmez, Tago Mimarlık Gökhan Altuğ, Entegre Proje Yönetimi Kemal Okumuş, TÜSAF, SAB, İSAD yöneticileri katıldı. Çok sayıda acente, gayrimenkul, yapı ve sigorta sektörlerinin temsilcileri de törene ilgi gösterdi.

MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları Proje Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Murat Kan, "Biz ruhsatımızı alır almaz vakit kaybetmeden Kasım ayında işlerimize başladık. Şu anda temel betonu döküyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Ama tabii ki işi başlatmak kadar bitirmek de önemli. Bu projenin bitmeme şansı yok. Çünkü biz projemizi yüzde yüz sigorta destekli kurumsal yapıda kurguladık. Aynı zamanda çok ciddi firmalarla kurumsal yapıda geliştirdiğimiz proje aslında bir örnek teşkil ediyor. Bu yapılan proje sigorta destekli, arkasında güçlü, regüle dilmiş bir kurumun, sigorta firmasının olduğu bu yapı gerçekten önemli ve örnek bir proje" dedi.

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, "Sigorta şirketleri iştiraki ilk GYO olarak çıktığımız bu yolculukta bugün önemi bir adım atıyoruz. En iyi gayrimenkul geliştiricilerinden biri olma hedefine emin adımlarla yürürken önemli bir modeli hayata geçirdik. Alanının güçlü kurumlarıyla oluşturduğumuz bu güçlü işbirlikleriyle ana yüklenici olarak Tepe İnşaat, deprem analiz performansını yapan Allianz Teknik, proje mimari olarak da Tago Mimarlık'ın yer aldığı bu model bizim için çok önemli. Bu modelin önemli kısmını ise çok önemsediğimiz ve sektöre örnek olma açısından bina tamamlama sigortası ile Quick Sigorta ve inşaat ve tüm riskler mali sorumluluk sigortası kısmında da Corpus Sigorta oluşturdu. Ülkemizde sigortalı gayrimenkul geliştirme modelinin sektöre değer katacağına yürekten inanıyoruz. Bu yaklaşımın gayrimenkul sektöründe güveni esas alan yeni bir döneme öncü olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Allianz Teknik ve Risk Mühendisliği Direktörü Dr. Ceyhun Eren, "Ülkemiz deprem ülkesi ve toplumumuz da depremle birlikte yaşamak için güvenli binalarda oturmayı hak ediyor. Biz de Allianz Teknik olarak bundan 5 yıl önce yola çıktık. Vizyonumuz da 'Bilinçli toplum, güvenli yapılar, sürdürülebilir gelecek' idi. Bu projenin de tam olarak bizim vizyonumuzla örtüştüğünü düşünüyorum" dedi.

Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, "Bugün burada atacağımız temel Maher Holding ile kurduğumuz güçlü işbirliğinin ve güvene dayalı ortaklığın somut bir göstergesidir. Güçlü markaları bir araya getiren ve müteahhit olarak yer almaktan gurur duyduğumuz QFlats projesi ulusal ve uluslararası regülasyonlara tam uyum sağlayarak kalite ve iş güvenliği hassasiyetimiz çerçevesinde yürüttüğümüz yüksek standartlı projelerden biri olacaktır" diye konuştu.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Bugün burada Türkiye'ye örnek olmasını ümit ettiğimiz ve bunun için uzun zamandır uğraştığımız bir modelin temelini atmış oluyoruz. Biz müteahhitlik hizmeti yapmak için bu oluşumları kurmadık, biz banka dışı finans alanında Türkiye'ye örnek modeller ve yapılar oluşturmak üzere bir araya geldik. Türkiye gibi bir deprem ülkesinde, güvenli ve dirençli yapılara ihtiyaç duyulan ülkede bir model oluşturmak için çabaladık. Biz de sigorta sektörü olarak sigorta destekli güvenli konut projesi oluşturmaya ve bunu bir model olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada çok iyi bir proje çizildi, tüm yönetmeliklere ve deprem uygulamalarına uygun proje çizildi. Türkiye'nin tek akredite deprem laboratuvarı Allianz Teknik'ten projeye bakmalarını istedik. Amacımız kimseyi denetlemek değil, doğruyu yapmak. Allianz Teknik deprem performans analizlerini gerçekleştirdi ve projemize uygunluk verdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL