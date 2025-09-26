Q Yatırım Holding, Seramik Üretiminde Dünya Liderliğine Adım Atıyor

Q Yatırım Holding, 10 milyar liralık yatırımla üretim kapasitesini 200 milyon metrekarenin üzerine çıkarmayı planladığı Bien Seramik, Qua Granit ve BiQslab Maxton markalarıyla seramik üretiminde "dünya lideri" olmayı hedefliyor.

İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie, global sektör profesyonellerini ağırladı.

Türk seramik şirketlerinin yoğun katılımla yer aldığı fuarda, Q Yatırım Holding'in şirketleri Bien Seramik, Qua Granit ve BiQslab Maxton'un yeni koleksiyonları da tanıtıldı.

Ayrıca grup, bu yıl dördüncü kez Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan'ın ev sahipliğinde Palazzo Re Enzo Sarayı'nda düzenlenen gala gecesiyle sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Ercan, etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, grubun kuruluşundan bu yana yapı sektörüne 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını belirtti.

Üretim yatırımlarının tamamını Türkiye'ye yaptıklarını dile getiren Ercan, şunları söyledi:

"Hala Anadolu'daki 6 fabrikada üretilen ürünler, 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Aydın Çine'de 10 milyar liralık yatırımla inşa edilen yeni fabrika tamamlandığında üretim kapasitemizle dünya lideri olacağız. Yurt dışına sadece satış noktası anlamında yatırım yapıyoruz. Bu sektöre inanıyoruz. Dünyanın en genç tesisleri bizde. Sürekli yatırım ve ilgi gerekiyor."

Ercan, Cersaie'nin global sektör profesyonellerini ağırlaması bakımından önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklere katılımla Türkiye'nin yapı seramiği ihracat imajını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Bizim için gerçek büyüklük yarını da sahiplenmek"

Bien&Qua&BiQslab Maxton İhracat Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna da fuarın, markaları için hem inovatif ürünleri sergilemek hem de global vizyonlarını paylaşmak için önemli bir platform olduğunu söyledi.

Bu yıl stantlarında inovatif tasarım anlayışı ve teknoloji odaklı üretim güçleriyle geliştirdikleri 100'e yakın yeni ürünü ziyaretçilerin deneyimine sunduklarını dile getiren Suna, şöyle devam etti:

"Bizim için gerçek büyüklük, yalnızca bugünü değil, yarını da sahiplenmektir. Bu doğrultuda, üretimden lojistiğe, uygulamadan enerji kullanımına kadar tüm süreçlerimizi çevre dostu hale getirdik. Yeni yatırımlarımız ve inovatif ürünlerimizle markalarımızın ihracat kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyoruz."

Suna, 6 üretim tesisleri olduğunu ifade ederek, "Şu an üretim kapasitemiz 100 milyon metrekareyi aşkın. Maxton yatırımımızla bu rakam 200 milyon metrekareyi geçiyor. Haziran ayında ilk slab hattımızı ve fırınımızı açtık." diye konuştu.

Türkiye'nin, seramikte global ölçekte İtalya ve İspanya'nın ardından tercih edilen üretici konumunda olduğuna işaret eden Suna, Bien Seramik'in Türkiye'nin seramik ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu yaptığını ve 100'den fazla ülkeye ürün gönderdiğini sözlerine ekledi.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik üretim süreçlerinde de merkezde

Grup tarafından Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçirilen tesis, 750 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük slab üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İnovasyon ve sürdürülebilirliği üretim süreçlerinde de merkeze alan holding, markalarında sürdürdüğü sıfır atık yaklaşımı ve kapalı devre su arıtma sistemiyle olası çevresel etkileri önemli ölçüde azaltıyor.

Üretim tesislerinde kullandığı suyun tamamına yakınını geri dönüştüren holding, güneş enerjisi santrali yatırımlarıyla karbon salımını da azaltmayı hedefliyor.

Bien Seramik, Qua Granit ve BiQslab Maxton ürünleri Cersaie 2025'te görücüye çıktı

Bien Seramik, Qua Granit ve BiQslab Maxton markalarıyla fuara katılan Q Yatırım Holding, stantlarında global sektör profesyonellerini ağırladı.

Bien Seramik, 200 metrekarelik standıyla ziyaretçilere önemli bir deneyim alanı sundu. Üretim tesisleri ve ihracat yaptığı ülke sayısı bakımından küresel ölçekte önemli yeri bulunan marka, fuara özel hazırladığı 100'e yakın yeni ürünü tanıttı.

Holdingin bir diğer markası Qua Granit de üretim deneyimini yeni tasarım ve renk seçenekleriyle zenginleştirerek Cersaie 2025'te sergiledi.

İnce ve hafif yapısıyla uygulama kolaylığı sağlayan 7 milimetre kalınlığındaki teknik granitler, düşük su emme oranıyla nem ve suya karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor, kırılma ve aşınmaya karşı da önemli bir performans sergiliyor.

Holdingin yeni markası BiQslab Maxton da fuarda global tanıtımını gerçekleştirdi. Şirket, ilk kez katıldığı etkinlikte 30 yeni koleksiyonu tanıtarak büyük ebatlı seramiklerdeki etkinliğini sektör temsilcilerine anlatma imkanı buldu.