Putin, Ukrayna'ya desteğini açıklayan Meloni'ye ilk darbesini indirip İtalya'ya doğal gaz akışını kesti

İtalyan enerji şirketi ENI'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazprom, bugün için talep edilen gaz miktarını temin edemeyeceğini bildirdi. Avusturya üzerinden gaz akışının mümkün olmadığını belirtti. Dolayısıyla bugün Tarvisio giriş noktası üzerinden ENI'ye Rus gazı arzı 0 olacak. ENI, gaz arzının sağlanması durumunda güncelleme geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

GAZ AKIŞININ BAŞLAMASI İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR

Konuyla ilgili İtalyan ANSA ajansına konuşan bir ENI yetkilisi de bugün itibarıyla Gazprom'un ENI'ye gaz akışını sağlayamadığını aktararak Avusturya'nın Slovakya üzerinden gaz temin ettiğini, buradan İtalya'ya gaz akışının yeniden başlaması için Gazprom ile temas halinde olduklarını bildirdi. İtalyan basınında da çıkan haberlerde, halihazırda Rusya'dan İtalya'ya gaz akışının toplam gaz arzına kıyasla yüzde 10'dan az olduğu, Tarvisio'daki nakil noktasındaki kesintinin mevcut durumda büyük değişikliğe yol açmayacağı belirtildi.

RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 25'E KADAR DÜŞÜRMÜŞLERDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından İtalya, gaz tedarikini çeşitlendirme arayışına girişmişti. Cezayir ve Angola gibi ülkelerle gaz alımlarını artıran İtalya, Rus gazına olan bağımlılığını temmuz itibarıyla yüzde 40'tan yüzde 25'e düşürmüştü.

İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni.

"PUTİN, MELONİ'YE İLK DARBESİNİ İNDİRDİ"

Daily Mail bu gelişmeyi, 'Putin, sağcı liderin Ukrayna'yı desteklemesinden birkaç gün sonra İtalya'ya gaz tedarikini tamamen keserek Giorgia Meloni'ye ilk darbesini indirdi' başlığı ile okurlarına sundu. Seçim zaferinin ardından İtalya'nın yeni başbakanı olacak olan Giorgia Meloni, Putin'in 'tüm Avrupa kıtasının güvenliğini tehdit ettiğini' ve Ukrayna'nın dört bölgesini ilhakının 'hukuki ve siyasi değeri olmadığını' söylemişti.